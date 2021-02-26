Преобладала отрицательная динамика. Поводом для этого стал внешний фон. Индекс Московской биржи опустился ниже 3400 пунктов. В лидерах роста оказались бумаги Северстали (+3,14%). Аутсайдерами среди наиболее ликвидных выступили акции ГМК Норникель (-5,92%). Пара USD/RUB опустилась в диапазон 73,50-74,50.

Акции Норильского никеля (-5,92%) упали на минимум с конца года. Поводом стала череда негативных для компании событий. Мы считаем идею о контроле над дивидендами излишне спекулятивно отыгрываемой, хотя пересмотр акционерного соглашения не исключен. Авария на руднике отчасти позитивная новость: сокращение объемов производства сродни действию соглашения ОПЕК+, так как ведет к росту цен на металл. Очевидно, в ближайшие дни негативный новостной фон будет давить на котировки, эмоции перевешивают фундаментальные факторы. Мы не пересматриваем оценку до появления информации о новом производственном плане или ориентирах дивидендной политики на этот год.

Банк ВТБ (+0,04%, таргет: 0,059 руб., рекомендация: «покупать») планирует увеличить прибыль, которая по итогам прошлого года немного превысила консенсус-прогноз. Показатель составил 75 млрд руб., а в текущем году банк ожидает его роста до 200-250 млрд руб. По нашему мнению, это достижимая цель при условии восстановления экономики и инфляции не выше 5,5%. Оживление экономики и низкие ставки рефинансирования будут способствовать уменьшению уровня просроченной задолженности и списанию начисленных резервов. Дополнительным драйвером улучшения финансовых показателей станет инвестиционное подразделение группы.

Ожидаем продолжения отрицательной динамики. Внешние площадки демонстрируют падение по всем секторам, что может оказаться предвестником новой ощутимой коррекции. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 73,50-74. Ориентир по индексу Мосбиржи: коридор 3300-3400 пунктов.