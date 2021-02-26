Российский рынок акций закрыл основную сессию ростом на 0,7%, хотя американские фьючерсы весь день преимущественно снижались. Но ситуация резко ухудшилась с открытием фондовых площадок в США: распродажи усилились, что привело к падение американских индексов широкого рынка на 1,7-2,5%% по итогам дня.

В результате, индекс S&P500 завершил торги под поддержкой 3850 пунктов. Если сегодня в Америке мы не увидим отскока, то вполне возможно смена тренда на нисходящий. Снижающиеся сегодня с утра на 0,5% американские фьючерсы свидетельствуют о том, что «медвежьи» настроения усиливаются.

Сложно назвать какую-то причину масштабных распродаж. Да, растут доходности американских госбумаг, причиной чего называется рост инфляционных опасений. Но буквально на днях глава ФРС Джером Пауэлл дважды заявлял, что инфляция достигнет целевой цели в 2% очень нескоро. Так что падение Америки – явление временное. Правда, пока непонятно, сколько это самое время продлится…

На таком внешнем фоне мы откроемся сегодня снижением с уходом Индекса Мосбиржи под поддержку 3400 пунктов. Закрытие дня под этой отметкой также усилит позиции российских «медведей».

Лидером снижения у нас по-прежнему остается «Норильский Никель», где отыгрываются последствия подтопления двух рудников, дающих свыше 30% добычи компании. Пока неизвестно, как это отразится на уровне производства ГМК и как быстро проблема будет ликвидирована. Вчера «Норникель» потерял 6,6% капитализации, а всего за последние 4 сессии безоткатного падения котировки обвалились почти на 18%. Это слишком много, технический отскок хотя бы процентов на 5 просто необходим. Но для него нужны какие-то позитивные новости либо по самой компании, либо резкое улучшение внешнего фона.

Намного лучше рынка вчера отторговались акции черных металлургов, отыгрывая резкое снижение курса рубля. Однако нет уверенности в том, что сегодня распродажи не накроют и этот сектор.

Хорошо держалась и нефтянка: несмотря на всемирный негатив, сильную локальную и фундаментальную перекупленность, нефть выглядит сильно. Правда, сегодня с утра начались распродажи и в нефти: котировки падают на 1,3% и находятся в районе 65,3 доллара за баррель. так что и акции «Роснефти» с «Лукойлом» сегодня будут под давлением.

Вполне логично, что на внешнем негативе обвалился и рубль, в паре с долларом завершив день в районе сопротивления 74,7. Никаких сильных драйверов роста у российской валюты нет, поддержка по паре доллар-рубль в районе 73 все больше и больше укрепляется, и должно произойти просто чудо, чтобы она была пробита. Сейчас следующей целью для девальвационного движения рубля выступает отметка 76 руб за доллар.

Впрочем, не все так плохо. Вряд ли падение Америки будет затяжным. Куда девать деньги, полученные от продажи акций, госбумаг, золота? Даже биткоин и тот падает…

Так что скорее рано, чем поздно, оптимизм вернется на мировые рынки.



