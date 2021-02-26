Рынок ОФЗ под давлением роста доходности облигаций на глобальном рынке
Оптимизм инвесторов по поводу перспектив восстановления мировой экономики продолжает усиливаться. Данные ожидания вчера подогрела статистика по сокращению обращений за пособием по безработице в США до 730 тыс. против 841 тыс. неделей ранее. На этом фоне доходность UST-10 выросла до 1,52% годовых (+14 б.п. за день, +61 б.п. с начала года). Руководители ФРС отмечают, что не планируют ужесточение монетарной политики в ближайшие 3 года поскольку занятость и инфляция еще далеки от цели. Тем не менее трейдеры закладывают в цены казначейских облигаций возможное повышение ставки ФРС уже в конце следующего года. Облигации развивающихся стран негативно реагируют на рост доходности UST и перспективы удорожания заимствований на глобальном рынке. Локальные 10-летние гособлигации Бразилии вчера выросли в доходности до 8,51% (+21 б.п.), Мексики – до 6,25% (+19 б.п.), Индонезии – до 6,57% (+8 б.п.). Российские облигации вчера также торговались в красной зоне. Доходность 10-летних ОФЗ выросла до 6,72% годовых (+8 б.п.).
Учитывая сильное влияние динамики облигаций США на развивающиеся рынки в ближайшее время риски роста доходности UST продолжат оказывать давление на российские облигации.
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