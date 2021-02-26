Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился негативный внешний фон. Давление на национальную валюту будет оказывать коррекция на рынке энергоносителей, где апрельский фьючерс на нефть марки Brent теряет более 1%, отступив в район 66 долларов за баррель.

Также продажам в рубле способствует динамика валют развивающихся стран, которые сегодня ослабевают в пределах 1,4% во главе с турецкой лирой. Несмотря на это, российская валюта после существенного ослабления днем ранее, сегодня утром попытается удержать позиции у уровней закрытия четверга, в результате чего пара доллар/рубль перейдет в консолидацию в верхней половине диапазона 73-75 рублей. В дальнейшем продажи в национальной валюте могут активизироваться, что позволит доллару предпринять попытку тестирования верхней границы данного коридора.

Напомним, что в четверг рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию торгов доллар и евро выросли на 1,7%, поднявшись в район 74,8 и 91 рубля соответственно.