Российский рынок акций в четверг попытался наверстать накопленное днем ранее отставание от мировых фондовых площадок. Отчасти это получилось сделать. Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии зарывался на положительной территории, а на вечерней незначительно снизился. В то же время в США прошла масштабная волна распродаж.

За океаном основное снижение вновь пришлось на высокотехнологичный сектор, который, как мы уже много аз отмечали, наиболее чувствителен к росту долларовых процентных ставок. Так, на фоне роста инфляционных ожиданий доходность по 10-летним американским гособлигациям (US Treasuries) поднялась до максимального уровня за последние 12 месяцев — 1,51% (то есть произошло снижение их стоимости). Котировки индекса Nasdaq Composite в это же время опустились на 3,5%, индекса широкого рынка S&P 500 — на 2,5%.

По S&P 500 формируется не самая позитивная техническая картина. Вчерашнее снижение почти полностью перекрыло отскок предыдущих двух сессий — медвежий паттерн. Если не удастся выкупить просадку в самой ближайшей перспективе, то волна снижения продолжится с целевым ориентиром на 3775–3785 п., а затем и к области 3665–3695 п. Тенденция, когда сектор высоких технологий выглядит хуже остальных, в ближайшие недели может сохраниться.

В краткосрочной перспективе динамика рынка акций США будет тесно завязана на изменении уровня доходности по гособлигациям. Это же касается и рынка золота, который крайне негативно воспринимает рост долларовых ставок. Накануне стоимость тройской унции опустилась к $1770. Ранее в качестве цели мы выделяли область $1745–1765. Сейчас она практически достигнута. Если вдруг произойдет ее пробой вниз, то котировки драгметалла могут откатиться далее в сторону $1660–1680, что естественно было бы негативно для акций золотодобывающих компаний (Полюс, Полиметалл, Петропавловск).

По индексу Мосбиржи в четверг обороты торгов подскочили почти до 150 млрд руб. Очень активной была вечерняя сессия, ведь основная волна распродажа на Западе пришлась именно на конец дня. Ближайшей зоной поддержки выступает район 3320–3350 п. Пока котировки индекса находятся выше, то остается актуальным среднесрочный растущий тренд. В случае закрепления котировок ниже этих отметок в течение пары сессий техническая картина существенно ухудшится.

На фоне роста долларовых ставок снизился интерес к валютам развивающихся стран. Так, российский рубль несмотря на все еще относительно высокие цены на нефть, в четверг выглядел слабо. Пара USD/RUB подскочила на 1,6% до 74,75. Ближайшим уровнем сопротивления выступает район около 75. Еще чуть выше сильное препятствие расположено на 75,9–76.

По итогам сегодняшнего дня вступит в силу новая структура индексов MSCI. В такие дни, как правило, наблюдается избыточная волатильность на повышенных оборотах. По итогам сессии возможны чрезмерные отклонения ликвидных бумаг в ту или иную сторону без фундаментальных оснований. На следующий день эти изменения обычно сглаживаются.

В фокусе

ГМК Норникель (-6,6%). Распродажа в бумагах компании продолжается. На них пришлось 27% всего торгового оборота индекса Мосбиржи. Неопределенность по поводу сроков частичной приостановки работы рудников создает риски для выполнения годового производственного плана. До прояснения ситуации акции могут оставаться под давлением, так как пока нет понимания, как долго может продолжаться остановка. Соответственно, сложно оценить итоговые негативные последствия в финансовом плане.

Ozon (-5%). На фоне распродаж в высокотехнологичном секторе бумаги Ozon, торгующиеся по очень высоким мультипликаторам, справедливо остаются под давлением. Они могут продолжить выглядеть слабее рынка. То же самое локально касается Яндекса (-1,4%) и Mail.ru Group (-1,7%).

Полиметалл (-3%). Обновлены минимальные значения за полгода на фоне снижения цен на золото. В это же время акции Полюса пока выглядят чуть более устойчиво, однако в краткосрочной перспективе также могут оставаться под давлением из-за слабой динамики драгметаллов.

Напоминаем, что с понедельника на Московской и Санкт-Петербургской биржах начнут проводить утреннюю сессию.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается негативный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в четверг снизились. Азиатские рынки сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,3%, нефть Brent в минусе на 1,2% и находится около уровня $65,2

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу МосБиржи (IMOEX) пройдет чуть ниже уровня закрытия четверга.



