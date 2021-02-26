Минфин РФ изменил валютную структуру ФНБ, добавив вложения в японскую иену и юань. Само по себе данное обстоятельство не является чем-то необычным, поскольку обе эти валюты входят в валютную корзину МВФ. Однако изменение свидетельствует о том, что финансовое ведомство реагирует на постоянные внешнеполитические риски.

Ещё несколько лет назад Россия входила в число ключевых кредиторов американского долга. Постоянные разговоры о санкциях заставили её резко сократить свои вложения. Более того, в 2020 году в американском Конгрессе вовсе звучали предложения наказать Китай за плохой менеджмент ситуации с коронавирусом отказом возвращать заёмные средства. Пока предложения подобного плана не звучали в адрес России, но само их появление говорит о повышении вероятности такого события.

Китайский юань, по сути, привязан к американскому доллару, но обладает более высокой доходностью. Поэтому его добавление в структуру ФНБ выглядит вполне логично.

Иена не обладает высокой доходностью, но является одной из главных валют мировой экономики, да и сама Япония весьма незначительно участвовала в соревновании по придумыванию рестрикций для России в отличие от Европы и США. Соответственно, политические риски по иене для России ниже, чем в долларе и евро.

Впрочем, это не отменяет потенциальной слабости японской валюты.

Долг Японии к ВВП составляет около 250%, что может быть источником будущих проблем. С другой стороны, последовательные кризисы также привели к наращиванию долгов европейских стран и США. Американский бюджет в текущем году может зарегистрировать дефицит в объёме более $4 трлн.

Естественно, что столь безответственный подход к государственным финансам неизбежно поставит вопрос о ценности доллара.

Большинство ведущих банков мира ожидает ослабление американской валюты в текущем году от 7% и более. Соответственно, сокращение вложений в доллар США это вполне логичный путь.

Другое дело, что почти все валюты оказываются в одинаковом положении, когда идёт активное наращивание долговой нагрузки. Тем не менее, диверсификация валютных вложений — это один из основных способов защитить накопления от волатильности курсов. И в этом смысле Минфин не отличается от разумных инвесторов.



