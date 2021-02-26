Отсутствие внятной динамики с начала 2021 года в паре доллар/рубль, толкает, на мысль что пара останется в диапазоне 73-76 рублей и в марте, но есть ряд факторов, которые могут изменить баланс сил и привести к серьезным движениям.

Во-первых, не стоит легкомысленно относиться к новым "смешным" санкциям. Пересмотр политики в отношении Москвы идет полным ходом в кабинетах Белого дома, и есть все основания для введения более жёстких мер в отношении российских экономических проектов еще до окончательных формулировок новой политики.

Второй фактор, призывающий быть осторожным – это рост тревожных сигналов с мировых площадок, которые вчера привели к существенному снижению фондовых индексов США и к росту доходности государственных облигаций. Текущая парадигма, накачивание ликвидностью всех рынков начинает демонстрировать слабость.

Разрыв между доходностью 2-х и 10-летних казначейских облигаций удвоился менее чем за четыре месяца, достигнув максимума с 2016 года.

На последнем заседании ЦБ России, регулятор оставил неизменной ключевую ставку и дал сигнал, что больше не планирует ее снижать. Возможно, шестилетний цикл снижения и мягкой политики закончен.

Окончание цикла, приведет к снижению доли нерезидентов на рынке российского госдолга, который давал хороший доход при высоком риске. Поэтому сокращение позиций в высоко рискованных активах, как правило, происходит очень быстро, несмотря на рекордный приток нерезидентов на прошлой неделе.

Индекс RGBI, отслеживающий цены ОФЗ, показал максимумы летом, и с тех пор неуклонно катится вниз.

Последним фактором для "идеального шторма" российского рубля будет служить коррекция на рынке нефти.

На наш взгляд, перегретые котировки нефти готовы начать снижение, несмотря на беспрецедентный рост с апреля 2020 года на фоне действующих ограничений по добыче в рамках ОПЕК и ОПЕК+. С ухудшением ситуации на договорном и фондовых рынках, нефть не удержит текущие уровни и может быстро уйти в зону 50-55 долларов за баррель, что окажет негативное влияние на российскую валюту и приведет к выходу пары к верхней границе диапазона 76 рублей за доллар.

Не стоит рассматривать данной обзор как призыв к избавлению от рублевых позиций и тем более к покупке доллара, на наш взгляд, в случае реализации этого сценария мы увидим очередной цикл ослабления рубля в районе 5-7%. Для более существенного движения факторов пока недостаточно.