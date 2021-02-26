Финансовые власти вынужденно идут на новые риски
Изменение валютной структуры ФНБ происходит в большей степени вынужденно. Дело в том, что нашим финансовым властям нужно было уменьшить системные риски, которые выросли из-за политических осложнений с США.
С евро так же есть проблемы, но уже рыночного характера: доходности в Еврозоне отрицательные, поэтому приходится платить за хранение средств в евро. С китайской валютой тоже не все гладко, так как юань пока не является свободно конвертируемым, поэтому трансакционные издержки могут быть высокими. В целом, наши финансовые власти грамотно диверсифицируют валютные риски, хотя и теряют на том, что не могут прямо инвестировать доллары в гособлигации США, которые популярны у инвесторов. За прошедший год объем глобальных инвестиций в казначейские облигации США вырос на 110 млрд. долларов и составляет сейчас 4 трлн. 187 млрд.
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