Изменение валютной структуры ФНБ происходит в большей степени вынужденно. Дело в том, что нашим финансовым властям нужно было уменьшить системные риски, которые выросли из-за политических осложнений с США.

Зачем Минфин вложился в иену и юань

С евро так же есть проблемы, но уже рыночного характера: доходности в Еврозоне отрицательные, поэтому приходится платить за хранение средств в евро. С китайской валютой тоже не все гладко, так как юань пока не является свободно конвертируемым, поэтому трансакционные издержки могут быть высокими. В целом, наши финансовые власти грамотно диверсифицируют валютные риски, хотя и теряют на том, что не могут прямо инвестировать доллары в гособлигации США, которые популярны у инвесторов. За прошедший год объем глобальных инвестиций в казначейские облигации США вырос на 110 млрд. долларов и составляет сейчас 4 трлн. 187 млрд.