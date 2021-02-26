Вчера в первой половине дня цена фьючерсов Брент ближайшего месяца поставки держалась выше $67/барр., а в начале торговой сессии в Европе даже выросла до $67,7/барр. на фоне ослабления доллара. Однако затем нефтяные котировки начали отступать, опустившись ниже $67/барр. и двигаясь в направлении $66,5/барр. Цена фьючерсов Брент ближайшего месяца поставки была зафиксирована на уровне $66,88/барр., что на $0,16/барр. ниже, чем днем ранее. Нефтяные котировки находятся под давлением в связи с дальнейшей коррекцией фондового рынка, начавшейся вчера, и с разворотом пары EUR/USD. Инвесторы продолжают делать ставку на более резкое, чем ожидалось, восстановление глобальной экономики на фоне вливания в экономику США $1,9 трлн фискальной помощи. Многие инвесторы все больше беспокоятся о том, что вызванное этим ускорение инфляции может стать предлогом для сворачивания стимулирующей денежно-кредитной политики. Ожидания, что денежно-кредитная политика будет ужесточена, приводят к повышению доходности долгосрочных казначейских облигаций США, при этом доходности 10-летних облигаций сейчас растут еще быстрее, чем раньше.

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Еще одно событие, которое может оказать дополнительное давление на котировки углеводородного сырья, это конференция ОПЕК+, которая пройдет на будущей неделе. Есть вероятность, что участники этого мероприятия примут решение увеличить совокупный объем суточной нефтедобычи на 1,5 млн барр. уже в апреле, когда, вероятно, завершится период добровольных ограничений, взятых на себя Саудовской Аравией, и встанет вопрос об увеличении квот.

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Сегодня с утра котировки Брент снижаются, приближаясь к отметке $66/барр. на фоне волны продаж, которую спровоцировали опасения, что ускорение инфляции чревато приостановкой денежно-кредитного стимулирования экономики (эти опасения также повлекли за собой повышение доходности КО США). Сегодня в центре внимания будет статистика по доходам и расходам американских потребителей, данные Управления энергетической информации США (EIA) по нефтедобыче за декабрь (по форме 914), а также сводка Baker Hughes по действующим буровым установкам. Агентство Reuters в пятницу, вероятно, опубликует свою оценку февральской добычи в странах ОПЕК (Bloomberg должен выпустить аналогичный обзор в понедельник). Мы ожидаем, что сегодня цены Брент, которые недавно пробили поддержку на уровне $66,5/барр., будут понемногу снижаться на фоне глобального приступа рискофобии, приближаясь к $65,7/барр.



