Вчера в первой половине дня цена фьючерсов Брент ближайшего месяца поставки держалась выше $67/барр., а в начале торговой сессии в Европе даже выросла до $67,7/барр. на фоне ослабления доллара. Однако затем нефтяные котировки начали отступать, опустившись ниже $67/барр. и двигаясь в направлении $66,5/барр. Цена фьючерсов Брент ближайшего месяца поставки была зафиксирована на уровне $66,88/барр., что на $0,16/барр. ниже, чем днем ранее. Нефтяные котировки находятся под давлением в связи с дальнейшей коррекцией фондового рынка, начавшейся вчера, и с разворотом пары EUR/USD. Инвесторы продолжают делать ставку на более резкое, чем ожидалось, восстановление глобальной экономики на фоне вливания в экономику США $1,9 трлн фискальной помощи. Многие инвесторы все больше беспокоятся о том, что вызванное этим ускорение инфляции может стать предлогом для сворачивания стимулирующей денежно-кредитной политики. Ожидания, что денежно-кредитная политика будет ужесточена, приводят к повышению доходности долгосрочных казначейских облигаций США, при этом доходности 10-летних облигаций сейчас растут еще быстрее, чем раньше.

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Следует пояснить, что рост доходности облигаций предполагает подорожание заемных средств, которое, как правило, негативно отражается на темпах экономического роста, и, следовательно, является неблагоприятным фактором для фондового рынка. На текущей неделе доходность казначейских обязательств США продолжала динамично расти, несмотря на комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла, который утверждал, что инфляционные риски незначительны, а темпы инфляции могут достичь целевых значений ФРС и закрепиться на этих уровнях не ранее чем через три года. По словам главы Федрезерва, уровень инфляции пока вполне приемлем, а если она начнет выходить из-под контроля, регулятор сможет ее сдержать с помощью имеющихся у него инструментов. Подчеркнем, что недавний рост фондового рынка до рекордных максимумов теперь может оказаться под угрозой, а это, в свою очередь, может затормозить продолжающееся ралли нефтяных цен.

Еще одно событие, которое может оказать дополнительное давление на котировки углеводородного сырья, это конференция ОПЕК+, которая пройдет на будущей неделе. Есть вероятность, что участники этого мероприятия примут решение увеличить совокупный объем суточной нефтедобычи на 1,5 млн барр. уже в апреле, когда, вероятно, завершится период добровольных ограничений, взятых на себя Саудовской Аравией, и встанет вопрос об увеличении квот.

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В целом участники ОПЕК+ придерживаются сходных позиций; разногласия между Эр-Риядом и Москвой довольно незначительны. Между тем уже в 2К21 совокупный прирост добычи ОПЕК+ может составить 2,5 млн барр. в сутки. По нашему мнению, ожидающийся в 2П21 и 2022 году дефицит предложения на нефтяном рынке станет дополнительным стимулом к тому, чтобы участники ОПЕК+ начали рассматривать возможность сворачивания текущей сделки ранее апреля 2022 года. При этом следует иметь в виду, что Саудовская Аравия будет призывать к осторожности, по крайней мере до тех пор, пока не появится определенность относительно сроков возвращения на нефтяной рынок дополнительных баррелей из Ирана.

Сегодня с утра котировки Брент снижаются, приближаясь к отметке $66/барр. на фоне волны продаж, которую спровоцировали опасения, что ускорение инфляции чревато приостановкой денежно-кредитного стимулирования экономики (эти опасения также повлекли за собой повышение доходности КО США). Сегодня в центре внимания будет статистика по доходам и расходам американских потребителей, данные Управления энергетической информации США (EIA) по нефтедобыче за декабрь (по форме 914), а также сводка Baker Hughes по действующим буровым установкам. Агентство Reuters в пятницу, вероятно, опубликует свою оценку февральской добычи в странах ОПЕК (Bloomberg должен выпустить аналогичный обзор в понедельник). Мы ожидаем, что сегодня цены Брент, которые недавно пробили поддержку на уровне $66,5/барр., будут понемногу снижаться на фоне глобального приступа рискофобии, приближаясь к $65,7/барр.