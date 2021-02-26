2 марта АЛРОСА представит финансовые результаты за 4-й квартал 2020 г.

Мы ожидаем, что в 4-м квартале выручка компании вырастет на 60% г/г до 103 млрд руб. вследствие рекордных за всю историю продаж алмазов и ослабления рубля. EBITDA увеличится на 35% г/г до 39,9 млрд руб., рентабельность составит 42%. Свободный денежный поток вырастет в 2 раза до 50,4 млрд руб. под влиянием распродажи запасов и снижения оборотного капитала. Благодаря восстановлению показателей соотношение чистый долг/EBITDA опустится ниже 0,5х, что позволит вернуться к выплате 100% FCF. Согласно дивидендной политике базой для финальных дивидендов служит FCF за 2-е полугодие, т.е. отрицательный FCF 1-го полугодия в расчете итоговых выплат учитываться не будет. Мы оцениваем дивиденд АЛРОСА за 2-е полугодие 2020 г. в 9-10 руб. на акцию (доходность 10% к текущим котировкам). Динамика январских продаж компании позволяет говорить о выходе алмазной отрасли из кризиса. Успешные декабрьские продажи ювелирных изделий в Европе и США, а также Китайский Новый год заставят индийских огранщиков наращивать закупки алмазного сырья, что позитивно скажется на показателях АЛРОСА в 2021 г. Мы сохраняем позитивный взгляд на акции компании с рекомендацией «Покупать».