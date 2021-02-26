Сектор российских еврооблигаций: распродажи на фоне UST. На фоне растущих, как на дрожжах, доходностей американских казначейских облигаций вчера долговые рынки ЕМ захлестнула волна распродаж. Российская кривая в среднем нарастила по доходности 6 б. п. (9 б. п. – по дальним бумагам), что примерно соответствовало средней картине по другим ЕМ. Если так пойдет и дальше, то весьма скоро мы сможем увидеть доходность в 4% на кривой займов российского Минфина (сейчас – 3,8%).

Сектор ОФЗ: «классика» подешевела на 30 б. п. Вчера ЦБ опубликовал данные, согласно которым вложения нерезидентов в ОФЗ за январь 2021 года выросли на 9 млрд руб. Таким образом, несмотря на активный «санкционный» информационный фон, связанный с избранием нового президента США, нерезиденты отнюдь не сокращали свои портфели в российском госдолге, и слабость рынка в первом месяце этого года имеет какие-то другие причины. Одной из них, на наш взгляд, является наблюдаемый сейчас рост долларовых доходностей. Интересно, что текущий спред в доходности 10-летней ОФЗ и UST-10 (525 б. п.) по-прежнему немного ниже своих средних значений за последние годы.



