Долговые рынки захлестнула волна распродаж
Сектор российских еврооблигаций: распродажи на фоне UST. На фоне растущих, как на дрожжах, доходностей американских казначейских облигаций вчера долговые рынки ЕМ захлестнула волна распродаж. Российская кривая в среднем нарастила по доходности 6 б. п. (9 б. п. – по дальним бумагам), что примерно соответствовало средней картине по другим ЕМ. Если так пойдет и дальше, то весьма скоро мы сможем увидеть доходность в 4% на кривой займов российского Минфина (сейчас – 3,8%).
Сектор ОФЗ: «классика» подешевела на 30 б. п. Вчера ЦБ опубликовал данные, согласно которым вложения нерезидентов в ОФЗ за январь 2021 года выросли на 9 млрд руб. Таким образом, несмотря на активный «санкционный» информационный фон, связанный с избранием нового президента США, нерезиденты отнюдь не сокращали свои портфели в российском госдолге, и слабость рынка в первом месяце этого года имеет какие-то другие причины. Одной из них, на наш взгляд, является наблюдаемый сейчас рост долларовых доходностей. Интересно, что текущий спред в доходности 10-летней ОФЗ и UST-10 (525 б. п.) по-прежнему немного ниже своих средних значений за последние годы.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210226/833123241.html