В ходе вчерашних торгов все внимание было приковано к американскому долговому рынку, где коррекция доходностей неожиданно получила паническое ускорение. Доходность 10-летних казначейских облигаций достигала 1.61% (+23 бп с конца среды), а 5-летних – отметки 0.86% (+27 бп). Закрытие сессии и торги в утренние часы приостановили распродажи, однако в моменте рынок замер в неопределенности — какова будет реакция ФРС и рынка акций.

О причинах можно говорить довольно долго, однако ключевой вопрос – когда рынки успокоятся – остается открытым. В ближайшие пару недель на это рассчитывать не приходится, так как на настроениях сказывается старт дебатов в Конгрессе по стимулирующей программе Дж.Байдена, которая потребует роста заимствований. Более того, в отличие от первых этапов роста доходностей казначейских бумаг с начала года (UST’10 +53 бп, UST’5 +41 бп с 1 января), вчерашние движения затронули не инфляционные ожидания, а реальные доходности. Это довольно болезненный вопрос для финансовых рынков, и дальнейший рост реальных ставок в США относительно других стран может вернуть доллару поддержку, усилив при этом давление на фондовые индексы. Негативная реакция фондовых рынков может разорвать порочный круг, так как рано или поздно вернет инвесторов к защитным стратегиям и покупке американского госдолга. Однако, в моменте рынки ожидают более взвешенной реакции ФРС – для регулятора рост реальных ставок может стать вопросом репутации, так как политика направлена на длительное поддержание стимулирующих условий, а текущее ухудшение финансовых условий этому противоречит.

Так или иначе, внимание к инфляционным данным заметно вырастет в ближайшие недели – сегодня в США будут опубликованы данные по дефлятору потребительских расходов, а на следующей неделе по индексу потребительских цен в ЕС.

Для российского рынка госдолга приятных новостей тоже пока мало – навес предложения на первичном рынке уже долгое время провоцирует рост доходностей, а волатильная инфляция сохраняет интригу относительно действий ЦБ. По этой причине, рост 5-летних и 10-летних доходностей по итогам вчерашней сессии на 8 и 4 бп, соответственно, остается малой ценой за рост внешней волатильности.