На этой неделе нефть вновь показала рост, в ходе торгов достигая уровня в 67 долларов за баррель топлива марки Brent. На этом фоне доллар немного снизился к рублю, но остался в диапазоне 74-75 долларов за рубль.

На рынке можно наблюдать последствия мягкой денежно-кредитной политики крупнейших Центробанков, начавшееся еще в прошлом году и продолжившееся в этом: это увеличение инфляции и повышение доходности гособлигаций.

В доходности выросли не только российские ОФЗ, но и гособлигации США из-за перспективы новых бюджетных стимулов. Доходность российских облигаций федерального займа перешагнула уровень в 7%.

Рынок ожидает повышения ставок, но первоочередной задачей для всех Центробанков является поддержка экономики, поэтому пока повышения ставок не произойдет.

На следующей неделе предпосылок для изменения текущего прогноза мы не видим. Курс рубля к доллару будет держаться в диапазоне 74-75 руб./долл. Курс евро: 90-91 руб./евро.