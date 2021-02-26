Распродажи в рисковых активах вызваны стремительным взлетом доходностей госбумаг, что рассматривается инвесторами в качестве сигнала к завершениям монетарных циклов и общему подъему кредитных ставок.

К полудню обстановка на отечественном рынке несколько разрядилась, хотя в утренние часы пятницы наблюдался эмоциональный выход из рисковых инструментов в качестве реакции на вчерашнее трехпроцентное падение американских индексов и утренний спуск азиатских площадок.

Продавцы нефтяных контрактов не проявляют повышенной агрессии. Котировки Brent по-прежнему выше $65 за баррель. Здесь сказывается приближение дня согласования стран ОПЕК+ вопросов возможной ребалансировки предложения. Если итоги встречи 3–4 марта стран-членов картеля отразят готовность в наращивании объемов на рынок, учитывая скопившуюся перекупленность активов, товарные фьючерсы нагонят рынки в падении.

Доллар быстро "отжался"

Индекс доллара США (DXY: 90,7 п.) резко прервал волну падения, отскочив на процент со вчерашнего дня. В четверг индикатор уходил под 89,7 п. Если ранее постепенный рост доходностей американских гособлигаций игнорировался нацвалютой США, то скачок 10-летних бондов к 1,6% не мог остаться без внимания участников глобального валютного рынка.

Сдерживает доллар от слома девальвационного тренда фактор фискального стимулирования, эпопея с которым должна завершиться уже к середине марта.

Стремительный разворот американской валюты оказал первостепенное влияние на курсообразование валют развивающихся экономик, накануне продемонстрировавших почти двухпроцентное ослабление. Однако сегодня трейдеры несколько переоценивают вчерашний импульс и наблюдаем продолжение роста DXY на 0,5% при относительной устойчивости рубля.

Долговой рынок не видит стимулов

Индекс российских гособлигаций (RGBI: 147,6 п.) углубляет падение. Недельная консолидация индикатора, которая могла бы привести к отскоку, завершилась пока проходом вниз. Индикативная доходность долгосрочных выпусков поднялась к 6,85% годовых — значения начала апреля 2020 г. Долговой рынок России движется в русле общемировых трендов падения цен госбумаг.

Тем не менее текущие распродажи можно расценивать в качестве инерционного движения на фоне опасений дальнейшего разрастания инфляционного давления. По оценкам Банка России, пик скачка общего уровня цен, скорее всего, и придется на февраль-март. Техническая поддержка RGBI расположена в области 147,2 п., а среднесрочный потенциал восстановления индикатора длинных выпусков — 150 п.

Нефть пока держится

Срочные контракты на май торгуются выше $65 с просадкой чуть более процента, хотя еще вчера был обновлен рекорд года на $66,8 за баррель. По меркам статистической волатильности такие ходы малозначимы, особенно учитывая имеющуюся перекупленность товарных инструментов.

Инвесторы, возможно, будут ждать вердикта картеля по изменению параметров сделки. Встреча крупнейших экспортеров назначена на первые числа марта.

Относительно стабильная обстановка на нефтяном рынке несколько сдерживает давление иных рыночных факторов на курсообразование валют стран-экспортеров сырья.

Техническая картина по рублю

Накануне рубль одним броском растерял завоевания предыдущих дней. Сказался фактор общемирового снижения спроса в рисковых активах. Учитывая развивающийся характер нацвалюты, рубль одним из первых попал «под раздачу».

В итоге котировки USD/RUB вернулись в границы области сопротивления 74,5–75. К текущему моменту рубль пытается скорректировать вчерашние эмоциональные распродажи, курсируя в середине диапазона. В случае усугубления рыночной обстановки, возникнет риск хода к основному уровню сопротивления по паре — 76. Для развития более масштабной девальвации пока недостаточно аргументов.

А вот факторов укрепления все еще предостаточно: это и отсутствие вероятности дальнейшего смягчения монетарного курса, что, как правило, приводит к усилению позиций нацвалют, это и сезонный фактор рубля, когда наблюдается основной профицит счета текущих операций.



