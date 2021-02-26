Доходность облигаций США продолжает расти, 10-летние казначейские облигации США отступили от максимума по доходности и к середине дня в пятницу показатель на уровне 1,47. Впрочем, последний раз столь высокая доходность фиксировалась 16 февраля 2020 г, ещё до начала влияния пандемии и резкого снижения ставки ФРС. Индекс доллара наконец ответил повышением, в первую очередь к японской йене, котировки USDJPY превысили $106,4 за йену на торгах четверга и пятницы. Фондовые рынки поддерживаются рефляцией после спада в экономике, но от её последствий золото, как хеджирующий актив, уже не защищает. Биткойн также продолжает корректироваться, закрепившись ниже $50000 за шт., а нефть находится вблизи годовых максимумов.

Масштабный пакет бюджетных мер стимулирования несет в себе риск привести к перегреву экономики США. Это почти наверняка приведет к тому, что Федеральный резерв повысит процентные ставки, чтобы сдержать инфляцию. В свою очередь, повышение процентных ставок, вероятно, приведет к укреплению доллара США. Это влияние будет особенно сильно в период, когда основные конкуренты США поддерживают низкие процентные ставки и стремятся ограничить бюджетное стимулирование. Что касается политики властей США в отношении доллара показательна позиция министра финансов Джанет Йеллен. В выступлениях она намекает, что хотела бы видеть доллар слабым, чтобы помочь американским экспортерам, но своими действиями она подчеркивает, что у США будет сильный доллар во время ее пребывания в должности. Она делает это, полностью поддерживая чрезмерно экспансионистскую бюджетную политику президента Байдена.

Рынки успокаивают выступления членов ФРС. В четверг Джон Уильямс заявил, что «хотя в ближайшее время проблемы сохранятся, долгосрочные перспективы экономики улучшились, и действия в плане денежно-кредитной политики, принятые нами за последний год, позволят поддержать мощное и полномасштабное восстановление экономики». Рафаэль Бостик упомянул вопрос роста доходностей долгосрочных US Treasuries, но заявил, что он «не думает, что Федрезерву нужно как-то реагировать на это в плане денежно-кредитной политики». В схожем ключе выступила и Эстер Джордж, глава ФРБ Канзас-Сити.

Президент Джо Байден пытается провести через Конгресс пакет помощи экономике на сумму $1,9 трлн при активной поддержке демократической партии, на пятницу 26 февраля назначено первое голосование в Палате представителей. Перспективы огромных государственных расходов и потенциальная инфляция отталкивают от вложений в облигации, и связанная с этим более высокая доходность будет толкать доллар вверх до того момента, как ФРС не решится на ограничивающие эту тенденцию действия. Индекс доллара DXY в ближайшей перспективе может приблизиться к 92 п.



