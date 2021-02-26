МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Курс российской валюты на завершающейся укороченной рабочей неделе продемонстрировал высокую волатильность. Вначале он обновил минимумы с начала февраля — 75,075 рубля к доллару и выше 91 рубля к евро. Однако затем доллар и евро резко «отвалились» вниз, после чего опять взлетели к локальных высотам, «нарисовав» коридор шириной без малого в 2 рубля. Как рубль встретит весну?

Основным курсообразующим фактором для рубля был аппетит к риску, точнее его ослабление на фоне роста в последние дни доходности американских госбумаг из-за инфляционных угроз.

Динамика нефтяных котировок также колебалась в коридоре. Вначале они обновили максимумы за 13 месяцев — на отметке 67,7 доллара за баррель сорта Brent. Однако впоследствии «черное золото» скорректировалось вниз в район 65 долларов, убрав поддержку у курса рубля.

В итоге, доллар вечером в пятницу за неделю повышался на 80 копеек до уровня 74,9 рубля, евро — тоже на 80 копеек до 90,7 рублей. Рублевая цена барреля марки Brent при этом поднялась до 4,85 тысячи против 4,65 тысячи неделей ранее.

НЕФТЬ НАЛОГИ И ГЕОПОЛИТИКА

Рубль начал торговую неделю в национальный выходной день (22 февраля) ощутимым падением против доллара и евро, отыгрывая общемировую волну выхода инвесторов из рисковых активов. Сказалась потеря аппетита к риску у глобальных инвесторов, которая вызвана ростом доходности американских госбумаг из-за инфляционных угроз.

Негатива добавило и возобновление санкционной риторики Запада в отношении России. Главы МИД ЕС договорились о расширении персональных санкций против России в рамках «дела Навального». Имена пока не были названы. Рубль развивает успех

Кроме того, Reuters со ссылкой на источники сообщило, что администрация избранного президента США Джо Байдена, как только он вступит в должность, рассмотрит несколько вариантов мер против России за ее предполагаемое участие в кибератаках на США через программное обеспечение фирмы SolarWinds.

По мнению одного из экспертов, опрошенных агентством, одной из самых жестких мер может стать отключение России от системы международных расчетов SWIFT. Впрочем, это — общее место в мнениях экспертов, оценивающих возможные санкции США против России.

Видимо, игроки, вернувшиеся после праздников на российский валютный рынок, трезво оценили геополитический негатив, оценив его как второстепенный и стали отыгрывать рекорды нефти — выше 67 долларов за баррель сорта Brent, а также — пик налогового периода февраля. Это помогло рублю отыграть потери «выходного дня».

По данным минэнерго США, добыча нефти в стране за неделю, завершившуюся 19 февраля, обвалилась до 9,7 миллиона баррелей в сутки с уровня предыдущей недели в 10,8 миллиона баррелей. Зафиксированный уровень стал самым низким с августа 2020 года.

Кроме того, на 25 февраля приходились выплаты НДС, НДПИ и акцизов, которые в сумме составили около 650 миллиардов рублей из примерно 1,6 триллиона общих выплат февраля. ВТБ выступил против комиссий за использование цифрового рубля

ПРОГНОЗЫ

Завершение рабочей недели рубль также провел в повышенной волатильности, вначале ощутимо упав, а потом опять попытавшись отыграть потери против основных резервных валют.

Так, четверг ознаменовался провалом рубля на фоне обвала на мировых рынках курсов «развивающихся валют» против доллара, превышавшего временами 3%. Рубль обошелся более достойными 2%. Сохраняющиеся высокими опасения по поводу увеличения доходности гособлигаций США толкало инвесторов из рисковых в защитные активы.

Давления добавлял и макроэкономический негатив. В четвертом квартале ВВП США, по второй оценке, вырос на 4,1% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Показатель оказался выше первой оценки роста на 4%, но хуже прогноза роста от аналитиков на 4,2% в пересчете на год.

В то же время минторговли сохранило оценку падения ВВП США в 2020 году на уровне в 3,5%. Снижение крупнейшей мировой экономики в минувшем году стало сильнейшим с 1946 года, когда показатель упал на 11,6%. Кроме того, это первое снижение ВВП США за год с 2009 года — тогда показатель опустился на 2,5%. "Идеальный шторм" рубля. Как может измениться баланс сил в марте

Рынок нефти понемногу сползает с 13-месячных пиков, забирая поддержку у рубля. Игроки рынка ожидают новостей с намеченной на следующую неделю встречи ОПЕК+. Участники торгов не исключают, что ограничения по добыче сырья будут ослаблены, что, в свою очередь, приведет к нарушению баланса предложения и спроса на нефть, еще не до конца восстановившегося.

Между тем, "медвежий" сигнал приходит и из Поднебесной. Нефтяные запасы этого крупнейшего в мире импортера сырья увеличились примерно до уровня, равного объему 100 дней чистого импорта.

Это затрудняет поиск дополнительных резервуаров и сооружений для хранения запасов и соответственно понижет спрос на нефть со стороны Китая.

Между тем, Минфин РФ на завершающейся неделе сделал паузу в размещении ОФЗ, что может поддержать спрос на них и соответственно — на рубли.

Однако риски роста инфляции выше 5% и завершение Центробанком цикла снижения ключевой ставки являются факторами, сдерживающими возможный рост рубля к максимуму года, соответствующему уровню в 73 рубля за доллар.