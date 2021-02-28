МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Текущая неделя для российского рынка оказалась неудачной. Фондовые индексы Мосбиржи и РТС стали снижаться с открытия недели и понесли наибольшие потери 26 февраля. Рубль сильно подешевел 25 февраля и остался торговаться в минусе на фоне общего укрепления доллара США.

Ралли доллара США вызвал резкий рост доходности по 10-летним американским гособлигациям (US Treasuries). Она повышались до 1,56% годовых, превысив дивидендную доходность индекса S&P500 1,52%. Из-за роста доходности сильно пострадали акции технологического сектора. Котировки индекса S&P500 снизились на 2,45%, Nasdaq Composite — на 3,52%. Индекс Nasdaq оказался наиболее чувствительным к росту доходностей по облигациям. Её рост ударил по всем рынкам.

Индекс Мосбиржи

Индекс Мосбиржи (IMOEX) опускался до отметки 3337 пунктов. Поддержка находится на уровне 3330 пунктов. Если значение индекса удержится выше обозначенного уровня, то среднесрочный повышательный тренд сохранится. В случае закрепления котировок ниже его, техническая картина ухудшится. В этом случае целями выступят два уровня: 3268 и 3170 пунктов.

Индекс РТС

Индекс РТС (RTSI) опускался до 1408,69 пункта. От максимума 1508,95 снизился на 6,64%. "Бычий" тренд сохраняется, как и по индексу Мосбиржи. Чтобы продавцам переломить "бычий" тренд, им необходимо закрепиться ниже уровня 1363. Для этого должен очень сильно ухудшиться внешний фон.

Санкционная тема на время отошла на второй план. Рисков для обвала индексов нет. На следующую неделю торговый диапазон составляет 1363-1510. Если внешний фон ухудшится и 1363 не устоит, то ждем снижения индекса РТС до 1290 пунктов.

Доллар/рубль

Как тема с Навальным сошла на нет, к рублю сразу вернулась связь с нефтяным рынком. В краткосрочной перспективе валютный рынок помимо динамики цен на нефть будет тесно связан с изменениями уровня доходности по гособлигациям. Несмотря на падение нефтяных котировок Brent до 64,76, сохраняется восходящий тренд с целью $70 за баррель. На следующей неделе пара доллар/рубль сохранит колебания в диапазоне 73,10-75,10 рублей за доллар.

Евро/рубль

Евро пока остаётся под давлением на фоне адаптации инвесторов к потенциальной инфляции в США и последующему увеличению доходности и спроса на доллар. В среднесрочной/долгосрочной перспективе перспективы пары остаются конструктивными на фоне перспектив дополнительных фискальных стимулов в США, реальных процентных ставок в пользу Европы по сравнению с США и надежд на прочный экономический подъем в следующие месяцы. Для евро первая неделя весны пройдет без стрессов, европейская валюта с высокой вероятностью останется в коридоре 89-91 рублей.

Вывод: на следующей неделе нужно следить за китайской статистикой — деловой активностью в производственном секторе и секторе услуг за февраль. Если данные окажутся выше прогнозных значений, то на положительную статистику отреагируют ростом нефть и сырьевые активы. Появится аппетит к риску, что благотворно скажется на российском фондовом рынке и рубле. На рынках не наблюдается панических продаж. Есть большая вероятность, что покупатели выкупят подешевевшие акции, а доходность американских облигаций снизится. Американские компании еще не отчитались за первый квартал, чтобы акции падали сейчас.