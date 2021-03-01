По итогам пятницы Индекс Мосбиржи потерял 1,9%, завершив зиму ниже поддержки 3400 пунктов. На дневном графике явно прослеживается краткосрочный нисходящий тренд с целью движения в район 3280 пунктов.

Но сегодня мы ждем сильного отскока. С утра на 0,6-0,7% растут американские фьючерсы. В плюсе промышленные и драгоценные металлы, вновь подрастает нефть.

Мировые инвесторы обрадовались одобрению Палатой представителей Конгресса США законопроекта о вливании в экономику США 1,9 трлн долларов, и начали откупать сильно просевшие в последние дни активы. Но вполне возможно, что эффект будет краткосрочным, поскольку еще на прошлой неделе эти деньги многие рассматривали как увеличение инфляционных рисков.

Однако сегодня открытие нас ждет ростом, что, впрочем, пока не отменяет нисходящего тренда.

Сегодня можно попытаться сделать ставку на Сбербанк. «Обычка» Сбера находится в восходящем треугольнике, и пробитие отметки 273 руб может спровоцировать технический рост с целью ухода в район исторических максимумов. Внешний фон способствует преодолению преграды, но вот для дальнейшего уверенного роста нужно продолжение мирового позитива. Похоже, что в последние дни Сбер получает усиленную поддержку от притока средств нерезидентов, которые увеличили вложения в акции крупнейшего российского банка на фоне проблем «Норникеля» — второй любимой бумаги иностранцев.

Сам «Норникель», кстати, в пятницу подрос на 1,3%. Но это пока стоит рассматривать как закрытие шортов, хотя мы ждем и более сильного отскока – все-таки бумага локально перепродана. Дальнейшая динамика акций ГМК будет зависеть от оценки влияния недавних аварий на выпуск продукции. Но нет особых сомнений, что компания справится с проблемами и акции ГМК вновь будут одними из лучших на российском рынке.

Более тревожная ситуация с золотом. Котировки пробили в пятницу поддержку 1770 долларов за тройскую унцию, и теперь следующей поддержкой выступит район 1680 долларов. Сегодня золото попытается вернуться выше отметки 1770, и если это получится, то негативный сценарий может быть отменен.

Ждем отскока и по нефтянке, которая в пятницу была хуже рынка. Но увлекаться покупками не советуем, с очень большой вероятностью коррекция в нефти возобновится и вновь потащит бумаги сектора вниз. Пока же нефть подрастает на 1,5%, уйдя выше отметки 65 долларов за баррель.

Позитивный внешний фон придаст временные силы рублю. Сценарий штурма парой доллар-рубль отметки 74,7 откладывается, по крайней мере в первой половине дня понедельника. Сегодня Мосбиржа начала утренние торги, и пока рубль отвоевывает у доллара около 40 копеек.