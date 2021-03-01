В фокусе отчетность "Детского мира"
Неделя и месяц завершились снижением. Индекс Московской биржи опустился на минимум с начала февраля и закрылся ниже 50- дневной средней. Лидерами роста стали акции ММК (+2,33%). В аутсайдеры в числе наиболее ликвидных бумаг попали акции Группы ЛСР (-5,16%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 74,00-75,00.
Детский мир (-0,60%, спек покупка, ТР 150: руб.) отчитается по МСФО. Ранее сообщалось, что выручка ретейлера по итогам года увеличилась на 11,9%, до 142,9 млрд руб. EBITDA, по прогнозу, составит 25 млрд руб., прибыль — 6 млрд руб. За счет роста интернет-продаж, открытия новых магазинов и общей инфляции выручка в текущем году может достичь 167-170 млрд руб., а рентабельность бизнеса не ухудшится.
Приток средств в фонды сократился. За неделю инвесторы, ориентированные на Россию, привлекли $50 млн, то есть втрое меньше чем неделей ранее. Это отражается на динамике всего рынка, но в первую очередь долгового. Котировки бенчмарка Россия-28 на минимуме с начала года, и даже привязанные к инфляции бумаги корректируются. Инвесторы обеспокоены инфляцией, в том числе долларовой, поэтому сокращают позиции в российских еврооблигациях. Наиболее надежными сейчас выглядят акции банков и нефтегазового сектора. При этом коррекция в диапазоне 5-10% в марте представляется наиболее вероятным сценарием.
Торговая идея: Московская биржа (+0,07%, спек. покупка, цель: 180 руб.). Компания отчитается за четвертый квартал. Число инвесторов достигло 10 млн и продолжает повышаться высокими темпами. В марте продолжительность сессий на валютном и срочном рынках увеличится, что может обеспечить прирост оборотов до 10%.
Ожидаем разнонаправленную динамику. Буря на внешних площадках поутихла. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 73-74. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3300-3400 пунктов.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210301/833132838.html