Рубль укрепится в начале дня
Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. В США продолжается процесс одобрения стимулирующего пакета. Это благотворно сказывается на сырьевых активах и сырьевых валютах. Индексы Азии активно повышались на фоне американских новостей. В Японии также начинают постепенно смягчать карантинные меры. Активность в китайской экономике немного упала в феврале, но американских стимулов достаточно, чтобы данный лёгкий пессимизм компенсировать. В начале дня ждём от российских индексов роста от 0,5% и более, а также укрепление рубля, который может вернуться под отметку 74,0 за доллар.
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