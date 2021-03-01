Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. В США продолжается процесс одобрения стимулирующего пакета. Это благотворно сказывается на сырьевых активах и сырьевых валютах. Индексы Азии активно повышались на фоне американских новостей. В Японии также начинают постепенно смягчать карантинные меры. Активность в китайской экономике немного упала в феврале, но американских стимулов достаточно, чтобы данный лёгкий пессимизм компенсировать. В начале дня ждём от российских индексов роста от 0,5% и более, а также укрепление рубля, который может вернуться под отметку 74,0 за доллар.