Инфляция вблизи пиковых уровней
В период с 16 по 24 февраля прирост потребительских цен составил 0.2%, что вывело годовую оценку инфляции к 5.6% г/г. Однако среднедневные темпы снизились до 0.02% д/д против 0.03% д/д в период с 7 по 15 февраля, что делает весьма актуальным сценарный взгляд на пиковое значение годовой инфляции в ближайшие недели.
При сохранении текущих темпов (0.2% н/н) – годовая оценка достигнет пика 5.8% г/г, однако замедление темпов прироста цен до 0.1% н/н вернет ее к 5.5%. В случае замедления недельных приростов до 0.0% н/н годовая оценка опустится до 5.3% г/г. С начала апреля траектория годовой оценки ощутит на себе влияние статистических факторов и может довольно быстро опуститься к 4.8-4.9% г/г.
Вместе с тем подобные кульбиты годовой инфляции недостаточны для пересмотра тактики Банком России. Выжидательная пауза может протянуться минимум до апрельского заседания (мы считаем, и дольше) – к этому моменту может проясниться ситуация с протяженностью шоков предложения в различных сегментах, а также будет более понятен ритм восстановления потребительского спроса.
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