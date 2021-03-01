Как сообщил Росстат, потребительские цены выросли на 0,2% за период с 16 по 24 февраля. По ряду причин мы считаем это негативным знаком. Во-первых, эта цифра указывает на отсутствие признаков замедления недельных темпов роста потребительских цен. Во-вторых, пока еще сохраняется сильная неоднородность в динамике цен, особенно в категории продовольственных товаров. В результате, инфляция составила 0,6% с начала месяца на 24 февраля, что соответствует верхней границе прогноза Минэкономразвития на февраль.

Складывается впечатление, что инфляция в феврале составит 5,7% г/г, что немного хуже наших первоначальных ожиданий и может стать аргументом в пользу повышения процентной ставки на заседании 19 марта; в то же время мы считаем, что ЦБ будет внимательно следить за прогнозом ФРС, и в том случае, если регулятор подтвердит свою приверженность мягкой монетарной политике в долгосрочной перспективе, мы считаем, что ЦБ сохранит ключевую процентную ставку на прежнем уровне и проведет ее повышение только на заседании в апреле – эффект базы, благодаря которому ВВП будет находиться в зоне позитивного роста с апреля, сильно поддерживает первый сценарий действий ЦБ.