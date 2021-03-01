Эта неделя будет достаточно важной для рынка нефти – 4 марта состоится онлайн-общение министерского совета ОПЕК+, в ходе которого могут принять существенные для рынка решения. Пока наиболее вероятным решением считается, что ОПЕК+ с апреля 2021 г. сократит ограничения добычи на 500 тыс. барр в сутки (то есть фактически увеличит добычу), а Саудовская Аравия постепенно восстановит добычу, отказавшись от добровольных ограничений на 1 млн барр в сутки. На этом фоне с апреля рынок нефти может перейти либо в избыток, либо стать сбалансированным, что окажет давление на цену и уже с марта может вызвать более сильную коррекцию цен вниз.

Если решение ОПЕК+ будет другим, например, Саудовская Аравия решит увеличить добычу сразу на 1 млн барр в сутки, то при общем увеличении добычи мы увидим более сильное падение цен. Или напротив, ОПЕК+ решит не увеличивать добычу вовсе, тогда коррекция вниз будет менее выраженной.

При всех вариантах нужно учитывать, что текущий уровень цен достаточно высокий для текущего соотношения спроса и предложения нефти на мировом рынке. С марта в любом случае предложение нефти немного вырастет по январским соглашениям ОПЕК+, что также оказывает давление на цены. Кроме того, укрепление доллара США и рост доходностей по облигациям также косвенно негативно влияют на цены. Значимые уровни поддержки для этой недели могут быть 64-62-60$/барр по Brent.