Цены на нефть в пятницу оказались под давлением на фоне роста доллара и роста буровой активности в США.

Данные Baker Hughes показали, что после недельного перерыва, связанного с аномальными холодами в Техасе, восстановление буровой активности в США продолжилось. На прошлой неделе число активных нефтяных буровых установок выросло до 309 уст. (+4 уст.) При этом в Канаде показатель снизился до 92 уст. (-8 уст.), что может быть связанно с сезонными трудностями из-за погодных условий.

Рост буровой активности в США чреват пересмотром прогнозов по американской добыче во II полугодии 2021 г. Текущие цены на WTI вполне позволяют сланцевикам увеличить производство, хеджируя будущие поставки по высоким ценам. Менеджмент крупных компаний высказывает намерение пока воздержаться от экспанции и сфокусироваться на денежном потоке для акционеров, но как в действительности поведет себя отрасль в целом, пока неизвестно.

Сегодня с утра цены на нефть растут в ответ на новости о прогрессе в согласовании законопроекта фискальных стимулов в США. Поддержка экономики объемом $1,9 трлн призвана поддержать экономический спрос, в том числе и спрос на жидкое топливо, что благоприятно для нефтяных цен.

На этой неделе 4 марта состоится видеоконференция участников альянса ОПЕК+, посвященная уровню добычи с 1 апреля. По информации СМИ, нефтепроизводители будут обсуждать возможность увеличения добычи на 0,5 млн б/с, а также Саудовская Аравия может объявить об отмене добровольных дополнительных сокращения в размере 1 млн б/с.

На фоне перспективы увеличения добычи новость сегодняшний скачок цен может быть краткосрочным. Потенциал для продолжения коррекции сохраняется. Целью может стать зона $60–60,5 за баррель Brent.

Reuters сообщает об изменении консенсус-прогноза по средней цене на нефть в 2021 г. По итогам опроса 55 аналитиков ожидаемая цена составила $59,07 против $54,47 за баррель месяцем ранее. Агентство отмечает, что это самое большое месячное повышение прогнозов, как минимум с 2016 г.