Сегодня индекс доллара DXY продолжил укрепляться. Заметна слабость единой европейской валюты. На рынке стали активно циркулировать слухи, что после увеличения покупок гособлигаций ЦБ Австралии аналогичные действия может предпринять ЕЦБ. Сегодня вечером будут опубликованы данные о последних операциях по покупке госбондов Европейского центробанка.

Если объемы операций значительно вырастут, то игроки на рынке начнут отыгрывать потенциальное увеличение QE ЕЦБ, которое необходимо для стабилизации кривой доходности. Есть еще одна проблема для ЕЦБ – это резкий рост инфляции в Германии. Последние данные говорят о том, что темпы роста инфляции в этой стране за последние три месяца были на уровне 0.7% м/м, что очень много для Германии.

В таких условиях увеличивать покупки облигаций в рамках QE для ЕЦБ очень опасно. Поэтому перспективы евро сейчас плохие: если уровень поддержки 1.1950 не устоит, тогда рынок очень быстро может уйти в паре евро-доллар к значениям в районе 1.16.