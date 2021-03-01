Twitter, Square и биткоин – корпоративные истории рынка США
Новая стратегия Twitter
Недавняя квартальная отчётность Twitter показала, что число монетизируемых активных пользователей в сутки (mDAU) выросло на 27% г/г, выручка – на 28%, а операционная прибыль +64,7%. Показатели превзошли консенсус-прогноз рынка, акция резко подскочила.
Впоследствии CFO Twitter заявил, что перед компанией стоит цель к 2024 г. удвоить выручку и довести число монетизируемых активных пользователей в сутки до 315 млн чел. (по итогам 4 кв. 2020 г. таких было 192 млн). В текущем году компания планирует увеличить штатную численность сотрудников на 20%. Кроме того, Twitter готовит дополнительные функции, позволяющие пользователям монетизировать часть своего контента.
Акция стремительно дорожает, а форвардный мультипликатор P/S обновляет недавние максимумы, даже несмотря на резкое повышение прогнозов аналитиков относительно будущей выручки компании (см. первый график ниже). Тактически акция выглядит перегретой, но в долгосрочном плане остаётся очень привлекательной ставкой на рынок онлайн-рекламы.
Square ставит на криптовалюты
Платёжный сервис Square, предоставляющий POS-решения, в октябре прошлого года сделал ставку на рост криптовалюты, купив биткоин на сумму около 50 млн долл. В недавней квартальной отчётности компания раскрыла дополнительные инвестиции в биткоин (170 млн долл.), теперь на балансе Square чуть больше 8 тыс. биткоинов, то есть совокупные вложения сейчас стоят около 380 млн долл. (см. второй график выше).
Биткоин оказался настолько значимым вложением для компании, что Square приходится делать уточнение: к аналогичному периоду прошлого года совокупная выручка выросла на 141%, а без учёта биткоина – всего на 23%. Инвесторам в акции Square стоит иметь в виду, что бумаги компании дают серьёзную экспозицию на курс ведущей криптовалюты. Между акциями SQ и биткоином сейчас достаточно устойчивая положительная корреляция (41% за последние три месяца). Учитывая волатильность криптовалюты, надо помнить, что может реализоваться дополнительный понижательный риск для акции.
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