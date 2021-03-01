Индекс МосБиржи поднялся на 0,54% до 3364,55 п., а РТС рос на 1,23% до 1429,31 п. Отечественный рынок следовал за внешним фоном, где аппетиты к риску росли на новостях об одобрении палатой представителей Конгресса США пакета стимулирования на $1,9 трлн. Также свой вклад вносит стабилизация доходностей на рынках облигаций. Впрочем, ещё рано говорить о прохождении данного неприятного явления. Доходность по 10-летним американским обязательствам США повысилась до 1,44% к середине европейских торгов, хотя в утренние часы падала ниже 1,4%. Вопросы о том, кто будет финансировать бюджетный дефицит США в размере $4,2 трлн на текущий год, остаются без ответа. Слабость на российском рынке демонстрировали секторы химии и нефтехимии с потерей более 0,6%, а также в лёгком минусе находились телекоммуникации вместе с металлами и добычей. Сильнее всех смотрелись финансы и транспортный сектор. Объём сделок на основной секции Московской биржи достиг 32,5 млрд рублей к середине дня.

«Интер РАО» снизила выручку по МСФО в 2020 году на 4,4% до 986,3 млрд рублей. Чистая прибыль уменьшилась на 7,8% до 75,5 млрд рублей. По итогам прошедшего года компания планирует выплатить дивиденды в размере 25% от прибыли по МСФО, что соответствует текущей дивидендной политике. «Детский мир» отчитался о росте чистой прибыли по МСФО в 2020 году на 6,3% до 7,8 млрд рублей. Консолидированная выручка повысилась на 11% до 142,9 млрд рублей. В IV квартале динамика результатов была более положительной. Прибыль выросла на 57,7% до 4,3 млрд рублей, а выручку на 14,3% до 44,5 млрд рублей. Лидерами торгов в составе индекса МосБиржи стали бумаги «Московской биржи», Global-Trans и «НОВАТЭК», а слабее всех были HeadHunter, ЛСР и «Петропавловск».

Все говорит в пользу рубля, кроме его реальной доходности

Рубль укреплялся на фоне позитивной динамики нефти и промышленных металлов. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4830 рублей. Ставки MosPrime составили 4,31% на день, 4,50% на неделю и 4,68% на месяц. Основные надежды на укрепление сырьевых валют связаны со стимулирующими мерами и выходом из пандемического ступора мировой экономики. Однако для рубля ситуация осложняется продолжающимся разогревом инфляции. По итогам февраля инфляция в РФ выросла на 0,6%, а с начала года 1,2%. В 2020 году инфляция за февраль составляла 0,3%, а с начала года 0,7%. Таким образом, инфляция вполне может ускориться до 5,5% и даже выше, что означает весьма существенную отрицательную доходность российской валюты. Соответственно, при всех прочих позитивных моментах у рубля пока отсутствует прямая инвестиционная привлекательность, что и сдерживает его укрепление.

Потребительский сектор Европы ждёт дальнейшей вакцинации

В Европе лидировал потребительский сектор. Позитив для европейских акций такой же, как и в Азии. Пакет стимулов в США получил одобрение в палате представителей, а также была зарегистрирована вакцина Johnson & Johnson. В самой еврозоне также немного позитива со стороны финального PMI в промышленности, который вырос по итогам февраля до 57,9 п. по сравнению с предварительной оценкой 57,7 п. Надежды на вакцинацию и открытие туристической отрасли сделали акции оператора круизов Carnival лидером дня.

План повышения энергоэффективности в КНР может сказаться на майнинге криптовалют

Весьма интересные новости пришли из Китая. Регион внутренней Монголии планирует до конца апреля закрыть все проекты майнинга криптовалют, а также отказаться от рассмотрения новых проектов по производству стали, кокса и других товаров, требующих значительных энергетических затрат. На рынке нефти без особых перемен. Котировки сохраняют прирост благодаря надеждам на вакцинацию, стимулирующий пакет в США и осторожность OPEC+. В четверг участники соглашения должны будут огласить план смягчения ограничений на добычу с апреля. Основное мнение на рынке состоит в том, что повышение производства на 0,5 млн бар. будет оптимальным. Более активный рост добычи способен спровоцировать весьма резкую коррекцию.

Доходности в США немного снизились, стимулируя возвращение инвесторов к покупке акций

Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка от 0,9% в Dow Jones до 1,1% в NASDAQ. Повышенным спросом на расширенных торгах пользовались акции круизных операторов и авиакомпаний. Одобрение однокомпонентной вакцины J&J продолжает улучшать ожидания выхода из пандемического кризиса. На прошлой неделе доходность по 10-летним казначейским обязательствам США превышала 1,61%. Новую неделю рынок начинает с 1,44%. Однако риски роста доходности всё ещё остаются, поскольку вопросы о финансировании бюджетного дефицита США в размере $4,2 трлн на текущий год остаются без ответа. В ФРС пока сохраняют объём выкупа казначейских обязательств на уровне $80 млрд в месяц. Тем не менее начало недели рынок США может провести в росте, корректируя падение предыдущей пятидневки.



