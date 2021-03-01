Группа МТС представит свои финансовые результаты за 4К 2020 г. в четверг 4-го марта. Мы ожидаем, что компания продемонстрирует стабильный рост и улучшение рентабельности г/г. Негативный эффект от падения роуминговых доходов в последние месяцы года должен был значительно ослабнуть из-за сезонных факторов. МТС ранее продала корпорации Система часть активов NVision. Они были деконсолидированы, а результаты будут представлены на сопоставимой основе. Выбытие этих активов повлияло на доходы от продажи программных продуктов в структуре выручки от реализации товаров, а также положительно отразилось на OIBDA. Мы по-прежнему рекомендуем «Покупать» акции МТС с целевой ценой 388 руб. за бумагу.

Согласно нашим расчетам, выручка МТС в 4К увеличилась на 4,6% г/г до 130,1 млрд руб. при росте доходов от сервисов мобильной связи в России на 3,2% г/г. Предыдущие два квартала охарактеризовались значительным влиянием выбытия доходов от международного роуминга, так как именно на этот период сезонно приходится большая часть туристических поездок. По нашим расчетам недополученные доходы могли составить более 6,5 млрд руб. В 4К, при снижении числа зарубежных поездок, база сравнения выровнялась, и мы ожидаем увидеть более высокие темпы роста. Основным фактором увеличения доходов от сервисов мобильной связи, на наш взгляд, остался пересмотр тарифов в начале года. Некоторое негативное влияние все еще могло оказывать выбытие части абонентов, в том числе трудовых мигрантов.

Мы ожидаем, что выручка МТС Банка увеличилась на 12% г/г против +15,5% в предыдущем периоде. Замедление в основном связано с высокой базой и падением темпов роста портфеля розничных кредитов.

Доходы от продажи устройств, по нашим расчетам, выросли на 4,1% г/г до 18,3 млрд руб. несмотря на значительное снижение количества действующих салонов розничной сети. Число торговых точек могло сократится на 9,5% г/г до 5,1 тыс. При этом мы ожидаем увеличения продаж в интернете на 60% г/г, что компенсирует оптимизацию физических магазинов. По итогам 2020 года оператор сообщил о росте всего российского рынка умных устройств на 14% г/г.

В Армении значительное падение финансовых показателей в национальной валюте могло быть вновь нивелировано благоприятным изменением валютного курса. Мы ожидаем рост выручки подразделения в рублях на 2,2% г/г при укреплении драма более чем на 11% г/г.

Скор. OIBDA группы за период могла увеличится на 5,7% г/г до 54,8 млрд руб. На рост показателя влияет положительная динамика выручки, снижение негативного эффекта от падения роуминговых доходов, оптимизация розничной сети, а также сокращение ряда операционных расходов. Чистая прибыль, по нашим прогнозам, увеличилась на 160,5% г/г до 14,4 млрд руб. Динамика показателя объясняется эффектом высокой базы сравнения. В прошлом году МТС зафиксировала существенный убыток от прекращенной деятельности при продаже украинского подразделения.

Результаты должны быть представлены в 15:00, а в 18:00 менеджмент группы проведет конференц-звонок. Мы полагаем, что важнейшими темами звонка станут прогнозы на текущий год, пересмотр тарифов, конкурентная среда и дальнейшая оптимизация розничной сети.



