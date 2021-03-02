В фокусе отчетность Русгидро и Алросы
Преобладала положительная динамика. Лидерами роста стали акции Русгрейн (+17,49%). В аутсайдеры попали бумаги Эталона (-4,82%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 74.
Русгидро отчитается по МСФО. Прогноз предполагает выручку на уровне 400 миллиардов рублей с EBITDA в размере 112 миллиардов рублей и прибылью на сумму 53 миллиарда рублей, или 0,12 рубля на акцию. В виде дивиденда компания может выплатить 50% скорректированной прибыли, то есть около 5 копеек на акцию с доходностью 6,5%.
Алроса представит результаты по международным стандартам. Консенсус на основе ранее опубликованных операционных результатов закладывает выручку в районе 216 миллиардов рублей при EBITDA в объеме 94 миллиардов рублей и прибыли на уровне 42 миллиардов рублей. Прошедший год для компании был кризисным, но продажи восстановились. Прогнозируется выручка по итогам 2021 года около 270 миллиардов рублей. при сохранении рентабельности EBITDA на уровне 43% и росте чистой рентабельности до 28%. Компания также проведет мероприятие для инвесторов.
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