Сегодня внешний фон складывается в пользу небольшого снижения рынка с открытия основной сессии. Мы можем увидеть отступление на фондовых рынках после дружного роста в первый день весны.

Американские фондовые индексы в понедельник провели день глубоко в зеленой зоне и закрылись с весомым повышением. Уверенность инвесторов была подкреплена новостями об одобрении новой вакцины от Johnson & Johnson, а также о передаче на рассмотрение в Сенат законопроекта о пакете экономической помощи президента Байдена в размере $1,9 триллиона. Индекс голубых фишек DJIA вырос на 1,95%. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 2,38%. Индекс электронной биржи NASDAQ поднялся на 3,01%.

Ключевые фондовые индексы Европы также завершили сессию понедельника ростом на фоне позитивных новостей из США и сильной макростатистики. По итогам торгов выросли британский FTSE 100 (+1,62%), немецкий DAX (+1,64%) и французский CAC 40 (+1,57%). Региональный Индекс STOXX 600 вырос на 1,84 %, до уровня 412,44 пункта.

Российский рынок вчера не остался в стороне от позитивной встречи календарной весны и завершил основную сессию ростом. Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии вырос на 1,18%, до 3386,16 пункта. Индекс РТС поднялся на 2,2%, до 1443,02 пункта.

Среди лидеров отметились акции "Норильского никеля", прибавившие 2,61% после падения почти на 20% в предыдущие дни из-за аварии и подтоплений на ключевых активах. По всей видимости, компании удастся справиться с ними без особых потерь для производительности. Во всяком случае рынки металлов, на которых компания остается одним из крупнейших поставщиков, не показали беспокойства по поводу возможного сокращения поставок. В число лидеров роста также вошли бумаги "М.Видео" (+3,36%), "Яндекса" (+2,75%) и OZON (+2,63%).

Акции Etalon Group упали на 4,82% после новости о том, что компания планирует выпустить вплоть до 88,5 млн новых акций. На данный момент совет директоров просит у акционеров полномочий на рассмотрение вопроса о потенциальном увеличении уставного капитала. Бумаги Etalon Group утянули за собой и других девелоперов: акции "Группы ПИК" стали легче на 1,86%, а "Группы ЛСР" снизились на 1,44%. В числе аутсайдеров дня также оказались HeadHunter (-2,66%) и Petropavlovsk (-2,57%).

Технически Индекс МосБиржи остается в границах треугольника, что скорее говорит в пользу продолжения роста после текущей консолидации. Однако если нижняя граница фигуры, возле которой он находится, будет пробита, несостоявшийся треугольник превратится в двойную вершину, а это не сулит ничего хорошего.

Внешний фон с утра выглядит печально и говорит за открытие торгов на Московской бирже со снижения индексов. По состоянию на 8:30 мск фьючерсы на нефть марки Brent падают на 1,43%, до $62,78 за баррель. Рубль становится легче на 0,27%, до $74,4755. Золото отступает на 0,52%, до $1714,8 доллара за тройскую унцию. Фьючерс на S&P 500 в минусе на 0,5%

Рынки Азии движутся преимущественно вниз. К 8:30 мск Индекс Hang Seng в Гонконге теряет 1,82%. Китайский CSI 300 падает на 1,94%, японский Nikkei 225 снижается на 1,07%.

Исключение представляет Южная Корея, пропустившая вчерашний подъем из-за празднования своего Дня независимости. Индекс KOSPI с начала торгов поднимался примерно на 2%, чему также способствуют опубликованные с утра хорошие данные по объемам промышленного производства и по розничным продажам, но к 8:30 мск рост сократился до 0,32%.

Из макростатистики сегодня в ЕС опубликуют индекс потребительских цен еврозоны, в Великобритании выйдет индекс цен на ипотечное жилье, а в Германии выйдут данные по объемам продаж и по безработице. В США объявят индекс текущих условий для ведения бизнеса и индекс деловой активности в Нью-Йорке от ISM.

На корпоративном фронте сегодня "РусГидро" и АЛРОСА раскроют финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2020 год. АЛРОСА к тому же проведет День инвестора. Московская биржа опубликует объемы торгов за февраль 2021 год. А в "Черкизово" пройдет заседание совета директоров. В повестке вопрос о рекомендациях по дивидендам за 2019 и 2020 годы. Отметим, что на этом фоне вчера акции "Черкизово" выросли на 2,53%.