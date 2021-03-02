Ситуация на внешних рынках перед началом торгов в России ухудшается. Индексы Азии в глубоком минусе, валюты сырьевой группы слабеют. Нефть дешевеет, как и контракты промышленных металлов. С одной стороны, можно говорить об укреплении доллара, а, с другой, о негативном влиянии китайской статистики. Кроме того, существуют опасения, что КНР может отказаться от относительно жёстких целей развития, перейдя на более мягкое целеполагание в экономике.

По итогам торгов 1 марта индекс МосБиржи вырос на 1,18% до 3386,16 п., а РТС на 2,2% до 1443,02 п. Российский рынок отыгрывал внешний позитивный фон. Это, конечно, не относилось к нефти, которая к вечеру упала ниже $64 за баррель Brent. Однако на внешних площадках больше радовались первому одобрению нового стимулирующего пакета в США, новой одобренной вакцине и прочим успехам в производственной сфере еврозоны и США. Китай немного разочаровал снижением индексов производственной активности, но февраль — это месяц нового года по лунному календарю, а по сей причине некоторый спад не возбраняется. Однако настораживает тот факт, что рост происходил на объёмах почти вдвое ниже пятничного падения. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 73,971 млрд рублей. Самый сильный рост показал сектор финансов (+1,23%), а слабее всех была химия и нефтехимия (-0,22%). Существенный вклад в отскок рынка внесли бумаги OZON Holdings (+7,6%) и ГМК "Норникель" (+3,3%), которые были среди аутсайдеров на предыдущих торгах. Также отметим слабость бумаг строительных компаний ЛСР (-3,6%) и "ПИК" (-2,7%). В последнее время активно обсуждается вопрос модификации, или продления программы льготного кредитования. Строители явно воспользовались льготным кредитованием населения, дабы нарастить свои прибыли в кризисный год. Однако правительство осталось сильно недовольно темпами роста цен на жилую недвижимость, что, по сути, лишило какого-либо смысла продление программы.

Из отчётности дня выделим результаты "Интер РАО" и "Детского Мира". "Интер РАО" снизила выручку по МСФО в 2020 году на 4,4% до 986,3 миллиарда рублей. Чистая прибыль уменьшилась на 7,8% до 75,5 миллиарда рублей. По итогам прошедшего года компания планирует выплатить дивиденды в размере 25% от прибыли по МСФО, что соответствует текущей дивидендной политике. «Детский Мир» отчитался о росте чистой прибыли по МСФО в 2020 году на 6,3% до 7,8 миллиарда рублей. Консолидированная выручка повысилась на 11% до 142,9 миллиарда рублей. В IV квартале динамика результатов была более положительной. Прибыль выросла на 57,7% до 4,3 миллиарда рублей, а выручку на 14,3% до 44,5 миллиарда рублей.