МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Сразу несколько центробанков вчера предприняли попытки стабилизировать ситуацию на долговых рынках. Резервный банк Австралии продолжил покупать облигации в больших объемах, чем предполагал план, а ЕЦБ выступил с вербальными интервенциями. Регулятор объяснил меньший объем покупки активов в рамках программы PEPP более значительным объемом реинвестирования. Глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало, в свою очередь, назвал необоснованным наблюдаемый в последнее время рост доходностей облигаций. Стоит заметить, что до сих пор реакция европейских монетарных властей на коррекцию на облигационном рынке была более мягкой: представители ЕЦБ предпочитали говорить о том, что регулятор будет внимательно следить за динамикой доходностей в случае их необоснованного повышения. Комментарии ФРС вновь были сдержанными. По словам главы ФРБ Ричмонда Томаса Баркина, он в своем округе не наблюдает, чтобы текущие уровни ставок дестимулировали инвестиции. Также он отметил, что инфляция в США еще может ускориться, но вряд ли выйдет из-под контроля. Член Совета управляющих ФРС Лаэл Брейнард на этот раз сделала акцент на способах повышения устойчивости рынка UST, предложив, в частности, активнее развивать механизм торгов с центральным контрагентом.

Казначейские облигации США завершили вчерашний день разнонаправленно. В дальнем конце кривой доходности повысились на 1-4 бп — новости о том, что Палата представителей Конгресса США готова начать рассмотрение фискального пакета в размере 1,9 триллионов долларов уже во вторник перевесили усилия центральных банков, направленные на сдерживание роста доходностей. В частности, 10-летние UST закрылись на отметке 1,42%. В то же время 5-летний бонд снизился в доходности на 4 бп, до 0,7%. Немецкие Bunds опустились в доходности на 5-7 бп, в том числе 10-летние — до —0,33%.

Рынки акций вчера торговались в плюсе на фоне стабилизации доходностей казначейских облигаций США. Индекс MSCI EM поднялся на 1,7%, Shanghai Composite — на 1,2%, DAX и FTSE 100 прибавили по 1,6%, а S&P 500 вырос на 2,4%.

Цена нефти Brent скорректировалась вниз на 3,7%, до 63,7 долларов за баррель, ввиду растущей уверенности инвесторов в том, что на заседании в ближайший четверг участники соглашения ОПЕК+ договорятся об увеличении добычи. Индекс доллара вчера поднялся на 0,2%, что оказало дополнительное сдерживающее давление на нефтяные котировки.

Валюты развивающихся стран завершили день преимущественно в положительной зоне. Китайский юань укрепился относительно доллара на 0,1%, тайский бат и южноафриканский ранд подорожали на 0,7-0,8%, мексиканское песо — на 1%, а турецкая лира — на 1,9%. Единственным исключением стал бразильский реал, подешевевший к доллару на 0,6%. Рубль немного отстал от других бенчмарков EM, укрепившись по отношению к доллару всего на 0,4% (до 74,3). Объем сделок в секции USDRUB_TOM составил 3,5 миллиарда долларов, что соответствует среднедневному показателю текущего года. Трехмесячная вмененная волатильность "в деньгах" из опционов USDRUB снизилась на 3%, что повторило картину на валютных рынках остальных развивающихся стран.