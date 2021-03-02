Индекс Мосбиржи к 11:00 мск торгуется около нуля на фоне снижения цен на нефть и коррекции американского рынка акций после роста в пределах 2-3% в ходе предыдущей сессии. Снижение цен на нефть в существенной мере обусловлено техническими факторами. На сегодняшний день Brent уже подорожала на 75% год к году. К предпоследней неделе марта при сохранении стабильности текущих цен нефть североморской марки вырастет до 170%. Сохраняется неопределенность по поводу решения мониторингового комитета ОПЕК+, заседание которого состоится 2 марта, однако позиция Саудовской Аравии по изменению объема добычи выглядят обнадеживающе.

Обострение политического противостояния между Россией и Западом увеличивает риски нерыночного давления на российские добывающие компании. На этом фоне вниз движутся акции Газпрома.

В лидерах роста Алроса, которая сообщила о планах добыть в 2021 году 31,5 миллиона карат алмазного сырья против 30 млн карат в 2020-м. Это дает основание для повышения справедливой стоимости компании в пределах 5%. Чистый долг Алросы к EBITDA по итогам второго полугодия 2020-го снизился до 0,4х, что позволит направить на дивиденды весь свободный денежный поток за этот период, равный 87,8 миллиарда рублей. Эта информация также способна транслироваться в рост рыночных оценок справедливой капитализации компании еще на 3-8%.

В случае возвращения американского рынка на положительную территорию отечественные площадки имеют шансы выйти в плюс. Риск связан с упомянутой неопределенностью по поводу решения ОПЕК+ по ограничению добычи. Ориентир по закрытию для индекса Мосбиржи: 3360-3425 пунктов. Цели по курсам USD/RUB и EUR/RUB: 73,40-74,75 рублей и 88,15-89,90 соответственно.