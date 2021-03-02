Российский рубль завершил волатильный февраль, за месяц укрепившись к доллару на 1,5% (до 74,6) и к евро почти на 2% (до 90,1). Результат мог быть значительно лучше, если бы не общемировые распродажи рисковых активов последних дней месяца на волне опасений скачка инфляции и взлета доходностей гособлигаций.

Инвесторы крайне болезненно относятся к вероятности роста процентных ставок, сокращая вложения в акции, долгосрочные облигации, валюты развивающихся экономик.

Защитный доллар, напротив, смог затормозить свое безостановочное падение к корзине мировых резервных валют (индекс доллара США, DXY, взлетел к 91 п.), а евро закономерно ослаб, опустившись с пиков месяца за два последних дня февраля почти на 1,5% по паре EUR/USD к 1,208.

Отечественная валюта на регулярной основе противостоит и испытаниям санкционных угроз. Предыдущий месяц не стал исключением — на фоне реакции стран Запада по ситуации с Навальным, пара USD/RUB взлетала выше 76, а евро тестировало отметку в 92.

Но как показало время, участники валютного рынка достаточно быстро адаптируются, а ослабление нацвалюты носит скоротечный характер. Тем не менее геополитический дисконт до сих пор присутствует в курсе рубля, и по нашим оценкам, составляет не менее 5% от текущих уровней.

Фактором силы рубля по-прежнему выступает обстановка на рынке энергоносителей. 25 февраля апрельские фьючерсы на Brent обновили 13-месячные максимумы у $67,7 за баррель, по сути, удвоившись с ноябрьских локальных минимумов 2020 года. Однако и здесь мы видим недостаточную реакцию рубля на рекордное ралли сырьевых рынков — все еще сказывается падение внешнеторговой активности страны на фоне приверженности сделки ОПЕК+ по сокращению предложения сырья на мировой рынок. Со временем рубль нивелирует и этот дисконт, пока же краткосрочная техническая перекупленность фьючерсных контрактов на нефть может привести к временной утрате рублем драйвера поддержки.

Итак, рубль вошел в март, обладая следующими вводными ценообразования:

— общемировая истерия по поводу инфляционных угроз, которые мы все же рассматриваем в качестве временного явления, еще способна оказывать давление на рисковые инструменты, к коим относятся и финансовые активы России; противостоять этому будет новый фискальный пакет Джо Байдена почти на 2 триллиона долларов.

— на стороне игроков на ослабление рубля будет и вероятность локального отката котировок энергоносителей; сдерживать агрессию продавцов рубля позволит сезонный фактор — по результатам проведенного исследования выяснили, что период февраль-апрель служит наиболее благоприятным временем для нацвалюты: сказывается восстановление платежного баланса страны, налоговый фактор и график платежей по госдолгу;

— с другой стороны, Центробанк России недвусмысленно дал понять об отсутствии дезинфляционных факторов, не исключив уход монетарного цикла к нейтральным ставкам по инфляции, а это играет на руку рублю — пауза в смягчении денежно-кредитной политики — залог укрепления нацвалюты государства.

Таким образом, февральская высокая волатильность рынков рискует перекинуться и на март. По совокупности факторов курсообразования рубля ожидания на начало месяца сводятся к сохранению неприступной верхней границы в 76 рублей за доллар США и уровня 92 по евро, а вот в качестве фундаментально обоснованного курса на ближайшие недели рассматриваем вероятность движения нацвалюты в сторону 72,5.