По итогам торгов в понедельник американские фондовые индексы показали существенное восстановление после распродаж прошлой недели. Фактором восстановления выступила стабилизация доходностей на долговом рынке. Так, доходность 10-летних трежерис снизилась с 1,52% до 1,41%. Еще накануне стратеги крупнейших инвестиционных банков, включая JPMorgan и Goldman Sachs отмечали чрезмерную реакцию долгового рынка, учитывая, что первое повышение ставки ФРС (согласно заявлениям представителей Федрезерва) ожидается только в 2023 г.

Среди вышедшей макростатистики стоит выделить данные по Индексу PMI в производственном секторе США от ISM. По итогам февраля значение индекса составило 60,8, существенно превысив значение консенсуса в 58,8, что указывает на V-образное восстановление в секторе несмотря на сохранение срывов цепочек поставок (отсутствие чипов и пр.).

Корпорация Salesforce опубликовала финансовые результаты за 4 финансовый квартал. Разводненная прибыль на одну акцию – $0,28, в то время как годом ранее был убыток на ту же сумму. Чистая прибыль показала смешанную динамику, в сравнении с предыдущим кварталом (-75% к/к), достигнув $267 млн, но результат превосходит аналогичный период прошлого года, когда был убыток. Выручка компании за квартал составила $5,8 млрд (+20% г/г, +7% к/к), рентабельность операционной прибыли показала смешанную динамику и увеличилась до 3% (прошлый год: —1%, прошлый квартал: 4%). Для зрелой компании в сфере информационных технологий это очень слабый результат, к примеру, у относительно молодой корпорации Zoom, которая была основана в 2011 году операционная рентабельность за 9 месяцев 2020 года – 33%. В рамках своих прогнозов руководство ожидает, что выручка компании за следующий квартал достигнет $5,8 миллиарда. (+21% г/г), в то время как за предстоящий финансовый год выручка будет примерно $25,8 миллиарда (+21% г/г). Это выше прогнозов руководства, которые были даны в предыдущем квартале. Разводненная прибыль на одну акцию по стандартам US GAAP за следующий квартал ожидается на уровне $0,57, в то время как на предстоящий год запланирован убыток на одну акцию в диапазоне от $0,42 до $0,44, который в большей степени будет связан с приобретением Slack примерно за $27,7 миллиарда. Закрытие сделки должно произойти к концу 1-го полугодия текущего года.

По нашим оценкам, это умеренно негативная новость. Рост выручки является хорошим событием, но только в том случае, когда он сопровождается ростом операционной рентабельности, свидетельствующей об эффективности бизнес-модели компании. У корпорации имеется значительный потенциал роста в части адресуемого потенциального рынка, который по ее данным может достичь $175 миллиардов к 2025 году. На последнем дне инвестора компания заявила, что собирается достичь годовой выручки свыше $50 млрд в 2026 году (прошедший год: $21,2 миллиарда). Корпорация не сообщает какая рентабельность будет при данном росте и сколько еще компаний будет приобретено за счет дополнительных эмиссий, которые производятся за счет текущих акционеров. С точки зрения жизненного цикла Salesforce уже является довольно зрелой корпорацией, которой стоило бы задуматься не только о росте выручки, но и об операционной эффективности, а также о своих акционерах. Salesforce не выплачивает дивиденды и не производит выкуп акций и на этом фоне проигрывает и устоявшимся игрокам (Microsoft, Oracle), и более молодым компаниям (Facebook). Инвестиции в компанию могут быть интересны долгосрочным инвесторам с долгим горизонтом инвестирования, которые ищут «разворотные истории». Позитивными новостями для компании могут быть: рост рентабельности, смена руководства, отказ от постоянных поглощений других игроков, объявление программы выкупа акций.

Разработчик программного обеспечения для виртуализации, которая необходима для удаленной работы – Vmware, Inc. сообщил результаты за 4 финансовый квартал, завершившийся 29 января. Чистая прибыль увеличилась до $791 млн (+146% г/г) в то время как разводненная прибыль на одну акцию достигла $1,87 (+146% г/г). Выручка выросла до $3,3 миллиарда (+7% г/г). Это произошло на фоне снижения выручки от реализации лицензий на 2% до $1,01 млрд, которое было компенсировано ростом выручки от услуг до $1,6 миллиарда (+6% г/г), а также значительным ростом выручки от подписок и услуг по предоставлению программного обеспечения (SaaS) до $0,7 миллиарда (+27% г/г). Операционная рентабельность по GAAP за квартал достигла 31%, в то время как годом ранее была 8%. В своих прогнозах на первый квартал 2022 финансового года, компания ожидает, что получит выручку $2,9 миллиарда (+6% г/г), в то время как операционная рентабельность (non-GAAP) будет 27,5% (прошедший квартал: 34,4%), разводненная прибыль на одну акцию (non-GAAP) ожидается на уровне $1,49 (прошедший квартал: $2,21). В предстоящем году компания ожидает выручку $12,7 млрд (+8% г/г) при операционной рентабельности (non-GAAP) в 28% (прошедший год: 32%) и прибыли на одну акцию до $6,68 (прошедший год: $7,20).

По нашим оценкам, это нейтрально для компании. Ухудшение рентабельности может свидетельствовать либо о расширении капитальных вложений, либо о нарастании конкуренции. В перспективе возможное выделение компании из Dell, которому принадлежит 81% Vmware может увеличить капитализацию компании, сейчас торгующейся на рынке со значительным дисконтом.

Cabot O&G отчитался за 4 финансовый квартал после закрытия торгов чуть лучше ожиданий рынка. Выручка в $457 млн оказалась лучше консенсус-прогноза на $47 млн. Чистая прибыль по GAAP в $0,33 на акцию превысила средние ожидания на рынке на $0,14.

По нашим оценкам, это умеренно позитивная отчетность. Основные операционные результаты уже были объявлены в начале февраля. Поэтому явных сюрпризов итоговые результаты отчетности не принесли. Прогноз менеджмента по объемам добычи в 2350 млн куб. футов в сутки при капитальных вложениях в $530-540 млн в 2021 г. также был известен. Основной темой для обсуждения на конференц-колле по итогам отчетности может стать размер специальных дивидендов, которые компания собирается выплатить акционерам в 4К21. С учетом текущей фьючерсной кривой для природного газа в США их размер можно оценить на уровне $0,4-0,45 на акцию. В таком случае общая годовая дивидендная доходность для акционеров может составить 4,6%.