Как и предполагали многие аналитики, вчерашний день прошел под знаком одобрения Программы стимулирования президента Байдена Палатой представителей США на сумму 1,9 трллиона долларов. Если до этого момента лишь "пахло" этими гигантскими деньгами, то после одобрения Плана одной из законодательных палат эти деньги уже реально замаячили на горизонте. Деньги на подходе — ура! Все тут же кинулись скупать акции без разбора что хорошо и что плохо. Рынок окрасился в ярко зеленые цвета и в итоге мы получили лучший день, начиная с июня прошлого года. Единственно чего, может быть, не хватило вчера для полного счастья, так это обновления индексами исторических максимумов. Но слишком уж прилично рынок от них отодвинулся на прошлой неделе.