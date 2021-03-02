США готовят новые меры сдерживания Китая
Администрация Джо Байдена может принять пограничные тарифы на выбросы, чтобы стимулировать "зелёную" энергетику. Впрочем, если рассматривать заявления по данному поводу подробнее, то в них также содержится план дальнейшего давления на Китай. В частности, США намерены заставить КНР отказаться от практики принудительного труда в Синьцзян-Уйгурском округе. США также будут настаивать на выполнении Китаем своих торговых обязательств и отказе от неправомерной тарифной политики. То есть, по сути, Дональд Трамп ушёл, но интересы США остаются. Однако вернёмся от политики к рыночным перспективам. Аналитики Goldman Sachs по сырьевому рынку полагают, что индекс сырьевых товаров (S&P/GSCI Goldman Sachs Commodity Index) покажет рост на 15,5% в течение 12 месяцев. Самый большой прирост окажется за нефтью. Однако на текущий момент в нефти формируются опасения по поводу слишком быстрого повышения добычи в рамках OPEC+. Решение членов соглашения по поводу планов на апрель состоится 4 марта.
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