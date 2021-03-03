Торговая динамика была разнонаправленной. Лидерами роста среди наиболее ликвидных бумаг стали акции ГК ПИК (+17,49%). В аутсайдерах оказались бумаги ГМК Норникель (-2,31%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 74.

Аэрофлот (+1,52%, спек покупка, ТР 90 руб.) отчитается по МСФО за 2020-й. Прогноз предполагает снижение выручки до 315 млрд руб. с EBITDA около 40 млрд руб. и убытком свыше 90 млрд руб. Компания ожидает интенсивного восстановления рынка авиаперевозок во втором полугодии. По итогам нынешнего года выручка может вырасти до 650 млрд руб.

Mail.Ru (-0,43%) представит результаты по международным стандартам. Выручка прогнозируется в районе 103 млрд руб. с EBITDA 26 млрд руб. и прибылью 12 млрд руб. В текущем году объем продаж может вырасти в пределах 25% как за счет интернет-бизнеса, так и благодаря развитию других направлений, в том числе транспортного. Консенсус-прогноз по бумаге составляет 2450 руб.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Внешний фон не дает четких ориентиров. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 73-74. Индекс Мосбиржи проведет торги в пределах 3350-3430 пунктов.