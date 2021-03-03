Нефть незначительно дорожала. Однако American Petroleum Institute сообщил, что на неделе до 26 февраля коммерческие запасы нефти в США выросли на 7,4 млн бар. Впрочем, остановка НПЗ в Техасе привела к падению запасов бензина на 9,9 млн бар. и дистиллятов на 9,1 млн бар. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ждут роста запасов нефти на 1,3 млн бар., а также снижение запасов бензина на 2,9 млн бар. и дистиллятов на 3,9 млн бар. Статистика не должна сильно удивлять. Арктический шторм в Техасе и прилегающих штатах привёл к остановке почти 20% перерабатывающих мощностей в США при остановке около 1,1 млн бар. нефтедобычи. Однако запасы это далеко не единственный вопрос для рынка. В четверг 4 марта OPEC+ должна будет принять решение по производственным планам на апрель. Диапазон повышения добычи составляет от 0,5 млн бар. до 1,5 млн бар. На рынке достаточно спокойно отреагируют на повышение производства в пределах 0,5 млн бар., а вот увеличение на 1,5 млн бар. может вызвать сильную коррекцию. Как минимум, текущее состояние мировой экономики ещё не позволяет говорить об устойчивом восстановлении спроса. К 9:00 мск:  

Brent — $62,93 (+0,37%),

WTI — $59,86 (+0,18%),

Золото — $1731,7 (-0,11%),

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Никель — $18620 (-0,28%).