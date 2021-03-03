РЫНОК АКЦИЙ

Euro Stoxx во вторник прибавил к закрытию 0.41%. S &P 500 скорректировался вниз на 0.8% после ралли в понедельник, а Nasdaq упал на 1.69%. 10 из 11 секторов S &P закрылись в красной зоне, в плюсе удержался только сектор производства материалов, в то время как сектор ИТ продемонстрировал самую слабую динамику. Фьючерсы на Brent и WTI подешевели на 1.55% и 1.47% соответственно.

Индекс РТС прибавил 0.66%, а индекс Мосбиржи подрос на 0.71%. Сообщения о намерении США ввести санкции в отношении ряда российских чиновников снизили опасения относительно более жестких санкций, в результате чего рубль укрепился более чем на 1%, вновь опустившись ниже отметки 74 руб. за доллар США. Сбербанк закрылся выше на 1.8%, Газпром и Роснефть подорожали на 0.9%, ЛУКОЙЛ — на 0.14%. Обыкновенные акции Сургутнефтегаза выросли на 2.83%, привилегированные — на 1.26%.

АЛРОСА и РусГидро представили финансовые результаты, в результате чего их акции выросли на 2.45% и 2.35% соответственно. Также отметим сильную динамику ГК ПИК, бумаги которой подскочили на 3.37%. Норникель снова ушел в минус, просев на 1.69%.

Сегодня утром мы ожидаем открытия рынка ростом на 0.5%.

ДОЛГОВОЙ РЫНОК

Долговые рынки выдохнули — UST держатся в узком коридоре второй день. Бондам помогает и некоторое охлаждение на рынке акций. Спрос вернулся в сегмент длинных IG-бумаг, по ценам пока движение скромное, но баланс явно сдвинулся в сторону бидов. Сегмент высокодоходных облигаций как всегда очень смешанный, но в среднем на 3-5 бп сильнее.

Так же неоднородно торговались EM. Бразилия — самое слабое место вчера после объявления Больсонаро об увеличении налогов в банковском секторе для спонсирования снижения акцизов на топливо. Манёвр выгоден для PetroBras, но движение на суверенной кривой оказалось сильнее, PetBra закрылся ниже. Реал ослаб на 1.3%. На столько же — 1.3% — подешевел и чилийский песо. Рост доходностей UST требует ужесточения ДКП латиноамериканских ЦБ, но ужесточения нет, латиноамериканские валюты падают, а инфляция подрастает. Мексика тем не менее в стороне, PEMEX закрылся на 6-7 бп сильнее.

Российский рынок — рубль укрепился и ОФЗ подросли после того, как новые американские санкции оказались персональными и не затронули экономику.