Российский рынок акций во вторник выглядел уверенно относительно сложившегося внешнего фона. Индекс Мосбиржи стартовал со снижения, но в течение сессии поступательно поднимался наверх. В результате котировки вернулись в район 3410 п. Обороты торгов были на среднем уровне.

Наш рынок накануне выглядел сильнее европейских, американских площадок и рынков развивающихся стран. Фактор снижения цен на нефть Brent на 1,5% также был проигнорирован. Как ни странно, но настроения участников улучшились после объявления санкций США. Ограничительные меры коснулись нескольких физических лиц и НИИ. На этом фоне геополитический дисконт в российских акциях начал сокращаться.

Рубль также показал уверенное укрепление. Пара USD/RUB в моменте резко опустилась с 74,7 до 73,8, что отчасти помешало акциям экспортеров показать более существенный подъем. В результате среди голубых фишек в лидерах закономерно оказались обыкновенные акции Сбербанка. В бумагах складывается позитивный фон и техническая картина, располагающая к продолжению подъема в сторону 285 руб. и выше.

По индексу Мосбиржи общая картина пока не меняется. Котировки удерживаются выше важной области 3320–3350 п., а значит все еще актуальна общая растущая тенденция со среднесрочными целями на 3600–3620 п.

На рынке нефти продолжается коррекция. После 90%-го четырехмесячного ралли в Brent настроения участников начали меняться. Уже завтра состоится заседание министерского комитета ОПЕК+. Возможно, по его итогам будет принято решение об увеличении добычи на 0,5 млн б/с. Кроме того, Саудовская Аравия может постепенно отказаться от добровольного сокращения добычи в 1 млн б/с. Это было бы логично, учитывая текущие цены. В это же время мы видим общее снижение ажиотажа на сырьевых площадках, что в том числе затрагивает и рынок нефти.

В результате с недавних максимумов около $67,7 фьючерсы Brent скорректировались уже на 7%. Каких-то существенных поддержек не наблюдается до $60–60,5.

В фокусе

ЧТПЗ (+15%). Рост спровоцирован сообщением РБК со ссылкой на источники о том, что ТМК может приобрести ЧТПЗ. Позже Интерфакс написал, что ФАС одобрила ходатайство ТМК о приобретении. Параметры сделки неизвестны и пока нет официальных заявлений от эмитентов, однако трейдеры заранее начали учитывать потенциальный позитив от синергии бизнесов, надеясь на премию сделки к рыночной цене акций ЧТПЗ. В то же время интерес к бумагам ТМК весьма ограниченный, учитывая крайне низкий уровень free-float и ликвидности.

Русгидро (+2,1%). Компания опубликовала позитивные результаты за IV квартал и 2020 г. Растущая динамика финансовых показателей обусловлена сильными операционными результатами в I полугодии 2020 г. на фоне притоков воды в основные водохранилища, а также снижением объемов списаний под обесценение активов. В последние годы, и особенно в 2019 г., данная статья приводила к крупным убыткам в IV квартале, что занижало чистую прибыль и потенциальные дивиденды. В 2020 г. объемы обесценения заметно сократились — это было заранее обозначено топ-менеджментом, поэтому неожиданностью не стало. Исходя из полученной прибыли, потенциальные дивиденды за 2020 г. могут составить 0,055 руб., что соответствует доходности в 6,8%.

АЛРОСА (+1,4%). Компания представила сильные результата за IV квартал. Выручка оказалась в рамках ожиданий, EBITDA чуть хуже из-за смещения продаж на мелкоразмерное сырье. Самый важный момент — мощный рост свободного денежного потока, который выступает дивидендной базой. Он составил 65,2 млрд руб. — это максимальный квартальный результат за последние годы. Такой итог был достигнут благодаря высвобождению оборотного капитала. АЛРОСА выплачивает дивиденды из свободного денежного потока с учетом отношения чистый долг/EBITDA. На фоне роста FCF это соотношение снизилось, опустившись ниже пограничного значения 0,5х. Это предполагает, что компания за II полугодие может направить на дивиденды до 100% от FCF. Таким образом, выплаты могут достигнуть 11,9 руб. на акцию, что по цене 103 руб. предполагает 11,6% дивидендной доходности

ГМК Норникель (-2%). После двух дней отскока снижение возобновилось. Пока не появится понимания о сроках приостановки работ на подтопленных рудниках, существенного спроса в акциях ждать сложно.

Мосбиржа (-1,9%). После обновления исторических максимумов началась коррекция. Текущая оценка компании может быть близкой к фундаментально справедливой. Существенного апсайда выше 180 руб., на мой взгляд пока не просматривается.

Среди корпоративных событий сегодня можно отметить, что Полиметалл опубликует предварительные финансовые результаты за IV квартал и весь 2020 г.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра умеренно позитивный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии во вторник снизились. Азиатские рынки сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,3%, нефть Brent в плюсе на 0,5% и находится около уровня $63.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет чуть выше уровня закрытия вторника.