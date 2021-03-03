Внешний фон все еще благоволит покупателям рисковых активов: американские фьючерсы поднимаются более полпроцента, на мировом валютном рынке доллар США продолжает ослабление к основным резервным валютам. Движимой силой локального оптимизма выступает ускорение процесса вакцинации в Штатах, а фискально-монетарный цикл Австралии и Великобритании продолжается.

Котировки нефти бросает из стороны в сторону в преддверии собрания стран-экспортеров альянса ОПЕК+ 3–4 марта. Риски для сырьевых фьючерсов исходят от желания ряда производителей расширить выработку сырья, видя столь бурный рост котировок за последние месяцы. Увеличение предложения грозит краткосрочной коррекцией цен контрактов, что скажется и на финансовых инструментах товарных экономик.

Доллар сбавляет обороты

Индекс доллара США (DXY: 90,8 п.) растерял вчерашний запал, хоть напор покупателей доллара и выводил «индикатор страха» в область максимумов февраля, к 91,4 п. Снижение защитной функции доллара вызвано некоторым успокоением на рынке долгового финансирования.

Инфляционное давление, вызывающее в последнее время повышенное беспокойство инвесторов, может носить временный характер на фоне дисбаланса общемирового спроса и предложения товаров и услуг.

Динамика американской валюты оказывает положительное влияние на курсообразование валют стран переходного периода, в том числе через котировки сырьевых товаров, номинированных в нацвалюте Штатов.

Долговой рынок пытается отбить потери

Индекс российских гособлигаций (RGBI: 148,2 п.) накануне прервал череду неудач. Второй день наблюдается повышенный спрос в бумагах дальних выпусков, а обозначенный неделей ранее уровень поддержки чуть выше 147 п. подтвердил значимость. Среднесрочный ориентир восстановления — 150 п.

Движение индикатора RGBI пока рассматривается лишь в качестве отскока на фоне перепроданности гособлигаций, о развороте цен речи пока не идет, поскольку регулятор России не видит дезинфляционных факторов. Напротив, отмечается возможность хода ставок в область нейтральных значений по инфляции.

Поддержку курсу облигаций оказывает и переоценка геополитических рисков: накануне США объявили санкции против России, однако их значимость для экономики носит сдержанный характер.

Подъем нефтяных котировок не вызывает пока доверия

В среду утром наблюдалась невнятная динамика майских контрактов на Brent ниже $63, однако к полудню всплеск волатильности подбросил фьючерсы на 2%, к $64 за баррель.

Размашистые движения сырьевых инструментов обусловлены неопределенностью итогов саммита членов ОПЕК+. В случае увеличения объемов поставки сырья на рынок, давление во фьючерсах не заставит себя долго ждать.

Нефтяной фактор оказывает сдержанное влияние на курсообразование валют стран, ориентированных на экспорт энергоносителей, поскольку инвесторы закладывают возможные риски быстрого спада спроса в сырьевых контрактах.

Техническая картина по рублю

Российский рубль укрепился к недельным максимумам, отбив потери, вызванные опасением расширения санкций. Санкции введены, но их значимость, по оценкам участников валютной секции, не носит критического влияния. Отсюда и переоценка рисков, и резкое укрепление рубля в первой половине среды: до 73,4 за доллар и к 88,7 по евро.

Техника показывает линию поддержки по валютной паре USD/RUB на часовом таймфрейме, в случае сдачи уровня может пойти речь о движении к минимумам года в области 73,1. Однако пока участникам на укрепление рубля не хватает решимости.