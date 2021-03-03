Инвесторы обратили внимание на высокую ожидаемую инфляцию… Безудержный рост (практически всех) активов на финансовых рынках в условиях запущенного печатного станка в США в последние несколько дней споткнулся об инфляционные ожидания (однако пока «бычьи» настроения все еще сильны – индекс S&P лишь консолидировался вблизи максимума). Инвесторы обратили внимание на продолжающийся уже многие месяцы рост предполагаемого UST и TIPS показателя будущей инфляции, который на 2-летнем горизонте вырос до 2,55% (для сравнения – еще в начале года он был ниже 2%), заметно превысив целевой уровень ФРС.

… которая уже длительное время растет в ответ на адресные программы стимулирования. Таким образом, участники рынка считают, что потребительская инфляция начнет рост и превысит целевой уровень ФРС. В основе этих ожиданий лежат уже реализованные программы стимулирования (в 2020 г. и новый одобренный в 2021 г. пакет мер), которые в отличие от предшествующих стимулов стали адресными (поддержка осуществляется на уровне потребителя, а не его работодателя, как было раньше). Есть опасения, что это может изменить поведение потребителей – они станут больше тратить (несмотря на все еще высокий уровень безработицы), и это приведет к превышению инфляцией целевого уровня. По-видимому, именно это превышение (а не сам факт роста инфляционных ожиданий) на фоне высказанных опасений в Конгрессе со стороны республиканцев (в ходе согласования очередного пакета стимулирующих мер) и стало причиной всплеска опасений того, что ФРС в скором времени может начать ужесточение монетарной политики.

Однако пока макроданные не подтверждают скорый рост инфляции. Однако представители ФРС (включая главу FOMC) пока не озвучивают значимость этих рисков. Кроме того, в публикуемых макроданных признаки значимого всплеска инфляции также не прослеживаются. В таких условиях продолжение роста доходностей UST может лишь подтолкнуть ФРС начать выкуп госбумаг в рамках таргетирования всей линии доходностей.

По нашему мнению, реализация риска инфляции (в ответ на адресные меры стимулирования) является событием низкой вероятности, однако в случае его наступления последствия могут быть очень существенными. Единственным инструментом для борьбы с инфляцией (в рыночной экономике) является повышение ключевой ставки, но рост стоимости обслуживания долга при таком его огромном уровне (как у корпораций, так и физлиц произошел большой прирост долга в 2020 г.) сильно замедлит развитие экономики (или даже вызовет рецессию). При этом на рынках произойдет обвал раньше проявления этих событий. С другой стороны, даже если ФРС будет терпеть повышенную инфляцию (не будет повышать ключевую ставку и сворачивать стимулы), то доходности все равно вырастут (инвесторы будут закладывать в цены бондов неконтролируемый рост инфляции).