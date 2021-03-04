Торговая динамика была разнонаправленной. Лидерами роста на ожиданиях увеличения дивиденда стали акции Черкизово (+5,35%). В список аутсайдеров среди наиболее ликвидных попали бумаги ГМК Норникель (-2,29%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 74.

Минфин объявил параметры своих операций на рынке в марте. Объем покупки валюты составит 148 млрд руб., или около 7 млрд руб. в день. Такой объем не оказывает заметного влияния на рынок. Увеличение покупок обусловлено ростом цены на нефть. Хорошая новость: в эту среду ведомство успешно разместило четырехлетние ОФЗ с доходностью примерно на 1 п.п. выше инфляции. Спрос превысил 150 млрд руб. При этом спрос на инфляционные ОФЗ был низким. На наш взгляд, улучшение конъюнктуры на рынке гособлигаций носит временный характер. Сигналов о снижении уровня инфляции пока нет.

ГМК Норникель (-2,26%) восстановит добычу. Глава компании сообщил о скором возобновлении производства на руднике, которое приостановилось из-за аварии. Однако инвесторы отреагировали на это сообщение продажами. Котировки никеля упали сразу на 5%. Как следствие, скорректировались и акции горно-металлургической компании. Простой на месяц угрожал снижением объемов добычи приблизительно на 2% в год, однако сохранить ее плановый объем при необходимости возможно. Сокращение добычи никеля действует на рынок подобно сделке ОПЕК+, поэтому реакция на хорошую новость и оказалась негативной. Ближайший уровень поддержки для акции Норникеля расположен на отметке 23 тыс., поводов для его пробоя вниз не просматривается.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Внешний фон не дает четких ориентиров. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 73,5-74,5. Индекс Мосбиржи проведет торги в пределах 3400-3450 пунктов.