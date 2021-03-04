Российский рынок акций вчера не смог удержать завоеванные с утра позиции. Американские инвесторы вновь решили попродавать акции, и увели по итогам дня индексы в хороший минус. Никаких поводов для распродаж вновь нет. Но это и настораживает. Не исключено, что коррекция в Штатах может усугубиться, что потянет за собой и российские бумаги.

Вчера вновь лучше рынка торговались черные металлурги. Пока ожидания приостановки роста мировых цен на сталь не оправдываются. При таком раскладе годовая дивидендная доходность «Северстали» и НЛМК может превысить показатель префов «Сургутнефтегаза», которая оценивается более чем в 15%. Естественно, что при такой дивдоходности бумаги будут пользоваться спросом и корректироваться очень слабо.

Лучше рынка были и акции нефтяных компаний из-за очередного взлета цен на нефть. По СМИ прошла информация, что страны ОПЕК+ могут принять решение не увеличивать добычу из-за нестабильной ситуации на рынке нефти и слабого восстановления мировой экономики. Мониторинговый комитет вчера не вынес никакой рекомендации, что говорит об имеющихся разногласиях по этому вопросу. Сегодня ждем решения министерского комитета.

Если решение не увеличивать добычу все-таки будет принято, то нефть краткосрочно может скакнуть выше 66 долларов за баррель.

Поддержала нефть и статистика от Минэнерго США, зафиксировавшая сохранение уровня среднесуточной добычи в районе 10 млн баррелей. При этом резко выросли запасы нефти и сократились топлива. Это свидетельствует о том, что американские НПЗ еще не оправились от последствий недавних аномальных холодов.

Сегодня внешний фон вновь негативный: американские фьючерсы снижаются на полпроцента. Так что откроемся мы в минусе.

Акции Сбербанка сегодня не смогут продолжить восходящее движение после пробоя треугольника с целью 290 руб. теперь бумаге важно удержать поддержку 253 руб. При приближении к ней рисковым инвесторам можно посоветовать покупать Сбер в расчете на возобновление его роста.

Советуем проявлять осторожность с акциями нефтянки. По прежнему, риски коррекции нефти под отметку 60 долларов за баррель велики.

Без особых изменений завершил вчера торги рубль. Сегодня с утра российская валюта уже теряет к доллару около 0,15%. На внешнем негативе ждем продолжения ослабления рубля, но сопротивление 74,7 по паре доллар-рубль скорее всего сегодня устоит.