Аукционы Минфина в среду продемонстрировали восстановление спроса на ОФЗ
В среду кривая доходности ОФЗ сместилась вниз на 6-9 б.п., доходность 10-летних ОФЗ вернулась в 6,63% годовых, 5-летних — к 6,14%. При этом локальные гособлигации большинства ЕМ снижались в цене отыгрывая рост доходности UST-10 до 1,48% (+8 б.п.). Улучшение показателей деловой активности усиливает ожидания ужесточения денежно-кредитной политики мировых центробанков. Глобальный композитный индекс PMI в феврале вырос до 53,2 пунктов по сравнению с 52,3 в январе, в США PMI Composite вырос до 59,5 (58,7 в январе). ФРС также подтверждает данные о росте экономики США в январе-феврале.
Рублевые облигации вчера торговались лучше бенчмарков. Оптимизм в отношении ОФЗ был поддержан снижением санкционных рисков и новостями о возможном сокращении программы заимствований в этом году на 0,5 – 1,0 трлн руб. Рост цен на сырьевые товары способствует лучшему чем ожидалось исполнению бюджета РФ.
Аукционы Минфина в среду прошли успешно. Ведомство продало классические 4-летние ОФЗ-ПД 26234 на 89,9 млрд руб. при спросе 152,4 млрд руб. Доходность по цене отсечения составила 6,17%, что на 3 б.п. ниже закрытия торгов во вторник. Спрос на 9-летний линкер ОФЗ-ИН 52003 составил 40,7 млрд руб., из которых Минфин удовлетворил заявки на 14,3 млрд руб.
Учитывая большой объем неудовлетворенного спроса на аукционах Минфина в среду, сегодня покупки рублевых облигаций могут продолжиться.
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