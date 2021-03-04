Рубль в течение дня укреплялся до 73,40 за доллар и 88,765 за евро. Однако к вечеру накопился негатив, который заметно давил на курс россиянина. Нефть подорожала до $64,4 за баррель Brent, но в условиях применения бюджетного правила это уже можно считать косвенным негативом. В частности, Минфин объявил о том, что в период с 5 марта по 6 апреля направит на покупку валюты 148,1 млрд рублей, или около 6,7 млрд рублей. В предыдущий период на эти цели направлялось 2,4 млрд рублей в день. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США вновь поднималась до 1,49% и это уже плохая новость для всех валют развивающихся стран. Как мы уже отмечали, пока остаётся открытым вопрос финансирования бюджетного дефицита США. С учётом стимулирующего пакета он может составить в текущем году около $4,2 трлн, а ФРС покроет его только на сумму $960 млрд через программу выкупа казначейских обязательств. Соответственно, другую часть должен будет профинансировать открытый рынок, который совершенно не испытывает удовлетворённости по таким низким ставкам. В России, кстати, ставки оказались достаточно интересными, чтобы Минфин провёл довольно сильные аукционы ОФЗ. На аукционе ОФЗ-ПД выпуска 26234 с погашением 16 июля 2025 года были реализованы бумаги в объёме 89,879 млрд рублей по номиналу при спросе 152,382 млрд рублей по номиналу и средневзвешенной доходности 6,17%. На втором аукционе были размещены ОФЗ-Ин выпуска 52003 с погашением 17 июля 2030 года в объёме 14,253 млрд по номиналу при спросе 40,672 млрд рублей и средневзвешенной доходности 2,61%. На итоги аукциона явно повлияла история с «мягкими» санкциями Европы и США, что стимулировало более высокую уверенность инвесторов. В целом, если доходности по казначейским обязательствам США вернутся к снижению, то у рубля появится мотивация пробиться к отметке 73,0 за доллар. К вечеру среды доллар укреплялся на 0,22% до 73,97, а евро на 0,03% до 89,27.