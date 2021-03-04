Внешний фон на открытии торгов четверга складывается умеренно негативный. Цены на нефть продолжают начатое накануне повышение, а настроения на мировых фондовых площадках в основном пессимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в среду, после повышения в начале сессии, завершились снижением трех основных индексов на 0,4-2,7% во главе с высокотехнологичным сектором. Доходность казначейских 10-летних облигаций США возобновила рост с отметки 1,4%, чем вновь насторожила инвесторов. В то же время статистика по рынку труда и деловой активности за февраль носила неоднозначный характер, но в целом указывает на достаточно стабильное состояние национальной экономики.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,5%. Негативная динамика рынка вскоре может поставить под сомнение в том числе среднесрочный восходящий тренд.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%, который колебался между плюсом и минусом в течение дня.

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 потерял 2,1%. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,8%. Китайские индексы падают на 2,5-3%, оказавшись под волной общемирового ухода от риска.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют около 0,5% после уверенного роста накануне. Положение выше краткосрочных поддержек 62 долл. и 59 долл. позволяет ценам предпринимать новые попытки повышения. С фундаментальной точки зрения оптимизм на рынке поддерживается ожиданиями сохранения текущих квот ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи в апреле. Окончательное решение должно быть принято в четверг. Отчет Минэнерго США накануне показал значительное увеличение запасов "черного золота" при сокращении запасов нефтепродуктов после периода сильных холодов в стране.

События дня:

• розничные продажи еврозоны в январе (13.00 мск)

• уровень безработицы еврозоны в январе (13.00 мск)

• заседание министерского комитета ОПЕК+

• недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)

• производственные заказы США в январе (18.00 мск)

• выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (20.05 мск)

• финансовые результаты Mail.ru, МТС, М. Видео, Сбербанка, Юнипро по МСФО за 2020 г.

• заседание совета директоров Мосбиржи по вопросу предварительных рекомендаций по дивидендам за 2020 г.

• квартальные результаты Deutsche Lufthansa, SAP