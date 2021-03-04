. Вчерашний аукцион 4-летнего ОФЗ-26234 с фиксированным купоном (YTM 6,09%) оказался намного успешнее, чем мы ожидали, что можно объяснить мягкими санкциями и высокими спредами к ключевой ставке в среднем сегменте кривой ОФЗ. Спрос на аукционе достиг впечатляющих 152 млрд руб., а фактический объем размещения составил 90 млрд руб. — оба показателя являются рекордно высокими с июня 2020 г. Доходность по цене отсечения (6,17%) оказалась на 3 бп ниже уровня закрытия вторника, что очень необычно для аукционов ОФЗ-ПД в этом году. Всего Минфин удовлетворил 56 заявок при доле неконкурентных заявок в 39%, что указывает, как мы считаем, на значительный уровень участия иностранных инвесторов. Результаты второго аукциона выглядят скромнее: суммарный объем заявок на 9-летний инфляционный линкер ОФЗ-52003 (YTM 2,58%) составил 41 млрд руб. (максимум для аукционов линкеров с ноября прошлого года), а в итоге Минфин продал бумаг на 14,2 млрд руб. с реальной доходностью по цене отсечения в 2,61% (+7 бп к уровню закрытия вторника). Предложенный объем облигаций был размещен небольшими лотами: всего было удовлетворено 47 заявок, а доля неконкурентных заявок составила 53%. В общей сложности на двух аукционах Минфин разместил облигаций на сумму 104 млрд руб., в результате чего объем заимствований с начала года достиг 316 млрд руб.

Вечером появились новости, оказавшие еще более сильное влияние на рынок. Агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники сообщило о том, что программа заимствований на 2021 г. может быть сокращена с 3,7 трлн руб. до 3,2 трлн руб. ввиду более высоких, чем ожидалось, доходов бюджета и наличия неиспользованного запаса средств с прошлого года. По информации одного из источников Bloomberg, сокращение может быть еще сильнее — до 1 трлн руб.

На этом фоне доходности длинных и среднесрочных ОФЗ снизились на 5-10 бп. Лучший результат по итогам вчерашнего дня показали 4-летний ОФЗ-26234 (YTM 6,09%, —11 бп в доходности), а также 6-летний ОФЗ-26232 (YTM 6,38%), 7-летний ОФЗ-26212 (YTM 6,4%) и 8-летний ОФЗ-26224 (YTM 6,58%), потерявшие в доходности по 10 бп. Самый длинный выпуск с погашением в 2039 г. закрылся на отметке 6,92%. Оборот торгов в секции ОФЗ на МосБирже достиг 35 млрд руб., в 1,5 раза превысив среднедневной показатель за последний месяц. Тем временем локальные рынки долга других развивающихся стран оказались под давлением со стороны новой волны продаж казначейских облигаций США. В результате 10-летние облигации Мексики и ЮАР выросли в доходности на 3-5 бп, Турции — на 9 бп, а колумбийский бенчмарк подскочил в доходности на 22 бп.

Результаты вчерашних аукционов и новость о том, что Минфин может сократить план заимствований на этот год, подкрепляют наше мнение о неоправданно большом наклоне кривой ОФЗ. Однако необходимым условием его дальнейшего уменьшения будет, как мы считаем, стабильность или снижение доходностей UST.