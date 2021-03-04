Долговой рынок: Позитивный пазл продолжает складываться
Вчера относительная мягкость последних решений США и ЕС по ограничительным мерам была дополнена успешными первичными аукционами от Минфина. Прежде всего, внимания заслуживает размещение 89.9 млрд руб. серии ОФЗ-ПД 26234 (июл.25) без премии ко вторичному рынку (доходность по цене отсечения 6.17% годовых). Впечатление не испортил даже тот факт, что итоговый объем был во многом обеспечен за счет крупных заявок – 2 по 10 млрд руб., 2 по 5 млрд руб. и т.д. Главное, что Минфин наконец ускорил выполнение годового плана по заимствованиям на приемлемых ценовых условиях.
Последние элементы, которые необходимы для полноценного перехода сегмента ОФЗ-ПД в режим ралли, — стабилизация американских ставок, которые, к слову, снова начали расти вчера, и преодоление инфляцией в РФ локального пика (в терминах г/г). В остальном, доходности ОФЗ – прежде всего, в длине (6.65% годовых для 10 лет, 6.89% годовых для 15 лет) – выглядят привлекательно относительно терминального уровня ключевой ставки ЦБ (оценка Росбанка 4.5% годовых) при условии, что локальные игроки помогут с выполнением плана по размещению новых ОФЗ.
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